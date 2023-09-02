Melih Gökçek, Ebrar Karakurt'u nefret söylemiyle hedef aldı: 'Atın bunu takımdan'

Avrupa Şampiyonası’nda İtalya'yı yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı yıldızı Ebrar Karakurt, sosyal medyada nefret söylemlerine hedef oldu.

"Abdulhamid" isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Karakurt’un paylaşımının altına “Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” diye yazdı, Karakurt ise bu yoruma “Boş yapma Abdülhamid” yazarak cevap verdi.

Karakurt, bu cevaptan sonra da tekrar hedef haline geldi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Karakurt’un “Boş yapma Abdülhamid” yanıtına gönderme yaparak nefret söyleminde bulundu. Gökçek, şunları yazdı:

“Sen milli takıma layık olmayan bir LGBTL’lisin. Abdülhamid’e saldırdığına göre senin kökünü araştırmak gerek. Bir sporcu siyaset yapacaksa sporu bıraksın. Atın bunu milli takımdan. Milli takıma leke düşmesin.”