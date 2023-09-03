Erdoğan, Amerikan Hastanesi'nde Sabancı çiftini ziyaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren ve Amerikan Hastanesi'nde tedavileri süren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'yı ziyaret etti. Erdoğan'ı Ali Koç ve Mehmet Ali Yalçındağ karşıladı.