İsrail Enerji Bakanı duyurdu: Netanyahu Türkiye'ye ziyaret planlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile İsrail Enerji Bakanı Israel Katz telefon görüşmesi yaptı. Katz görüşmenin ardından yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan, İsrail Enerji Bakanı Katz ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu görüşmede, doğalgaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, "Sayın Katz'ın yaptığı davet kapsamında en kısa sürede İsrail ziyaretimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz da sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Enerji işbirliğimizi yenilemenin olanaklarını tartıştık. Başbakan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme amaçlı (Türkiye'ye) bir ziyaret planlarken, bölgesel işbirliği açısından umut verici bir dönemden geçiyoruz. Bizi izlemeye devam edin."

Bir başka görüşme de Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisinden

Öte yandan Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Kamu Diplomasisi Bakanı Galit Distel-Atbaryan ile görüştü.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Torunlar'ın Galityan'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümü dolayısıyla İsrail’de düzenlenebilecek etkinlikler ve iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesinin ele alındığı kaydedildi.