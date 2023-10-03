Güne soL'dan bakın: 3 Ekim 2023

İstanbul'da yaşamanın maliyeti aylık 42 bin 593 lira

İPA'nın araştırmasına göre, İstanbul’da eylül ayında yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,42 arttı, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 44 bin 561 lira oldu.

Salihli'de iş cinayeti: Asansör bağlantısının kopması sonucu 59 yaşındaki işçi düşerek öldü

Manisa'da Haydar Yıldırım isimli 59 yaşındaki inşaat işçisi, asansör bağlantısının kopması sonucu 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Boğaziçi'nde yemekhane eylemi: ‘Öğrenciler değil, yemekhane şirketinin kârı düşünülüyor’

Boğaziçi Hayaleti'nden öğrenciler, yemekhanede yapılan yüzde 100'lük zamma tepki gösterdi, eylem yaptı.

Gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı

Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında başlatılan soruşturmanın ardından TEM polisleri tarafından gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından Arslan serbest bırakıldı.

Fiyat artış oranları belli oldu: En çok üniversite eğitim ücreti zamlandı

TÜİK verilerine göre, eylül ayında fiyatı en çok artan kalem yüzde 127,72 ile üniversite eğitim ücreti oldu.

DİSK-AR'dan enflasyon açıklaması: 'Maaşlara yapılan zamlar eridi'

DİSK-AR'ın yaptığı araştırmalara göre 3 aylık gıda enflasyonu verileri gerçeği yansıtmazken emekçilerin aldığı zamlar eridi.

ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 130

ENAG tarafından açıklanan 12 aylık enflasyon artışı yüzde 130,13 olarak gerçekleşti.

Mahmut Dikerdem aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu: 'Barış mücadelesinin öncüsü olmayı sürdürecek'

Türkiye Barış Komitesi, derneğin başkanlığını yürüten büyükelçi ve yazar Mahmut Dikerdem'in 30. ölüm yıldönümü nedeniyle açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı buyurdu: 'Bizim felsefe hocamız Kuran'dan bağımsız felsefe yapamaz'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Trabzon'da katıldığı "toplu icazet merasimi"nde konuştu: "Biz müsteşrikler gibi felsefeci değiliz. Bizim felsefe hocamız da Kuran'dan bağımsız felsefe yapamaz."

3 Ekim bayramı: 'Büyük Almanya'nın benzersiz yağması

Birilerine göre “iki Almanya’nın birleşmesi”... Aslına bakılırsa, Alman işçi ve köylülerinin ilk sosyalist devletini, Alman Demokratik Cumhuriyeti’ni (ADC) emperyalist Almanya’nın işgali!

Devlet korumasındaki çocukların götürüldüğü tarikat kampında şiddete uğradıkları ortaya çıktı!

İstanbul'da devlet korumasındaki çocukların tarikat kampına götürülmesi skandalının ardından çocukların kampta fiziksel ve psikolojik şiddete de uğradıkları ortaya çıktı.