ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 130

ENAG tarafından açıklanan 12 aylık enflasyon artışı yüzde 130,13 olarak gerçekleşti.

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 

Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında yüzde 6,24 arttı. 

Son 12 aylık enflasyon ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti.

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