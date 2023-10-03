Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında yüzde 6,24 arttı.
Son 12 aylık enflasyon ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti.
dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
dış haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
İrem Yıldırım
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 130
ENAG tarafından açıklanan 12 aylık enflasyon artışı yüzde 130,13 olarak gerçekleşti.
Haber Merkezi
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında yüzde 6,24 arttı.
Son 12 aylık enflasyon ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti.