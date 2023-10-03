Fiyat artış oranları belli oldu: En çok üniversite eğitim ücreti zamlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünlerini açıkladı. Eylülde fiyatı en çok artan kalem yüzde 127,72 ile üniversite eğitim ücreti oldu.

Üniversite eğitim ücretini yüzde 30,21 ile diğer konaklama hizmetleri, yüzde 26,90 ile otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 22,81 ile sosyal hizmetler ve yüzde 17,73 ile demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,08 ile sigaralar, yüzde 9,52 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 8,31 ile kahve, yüzde 7,75 ile şeker, yüzde 7,73 ile taze süt yer aldı.

En yüksek düşüş yüzde 4,31

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 4,31 ile patates ve bazı yumru bitkilerde oldu. Söz konusu ürünü, yüzde 3,98 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ve yüzde 1,30 ile kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı takip etti.

Fiyatı en az artış gösteren ürünler ise yüzde 0,19 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 0,57 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,75 ile margarin, 0,82 ile çocuk giyim, yüzde 1,67 ile erkek giyim, yüzde 1,69 ile pirinç, yüzde 1,71 ile tereyağı oldu.