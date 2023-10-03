Gözaltına alınan gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı

"Medya Mahallesi" isimli programın sunucusu gazeteci Ayşenur Arslan'ın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin yaptığı değerlendirmenin ardından önce RTÜK inceleme başlattı, Halk TV programı yayından kaldırdı ve açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından Arslan serbest bırakıldı.

Gazeteci Seyhan Avşar, "TEM polisleri Ayşenur Arslan’ın kapısında. Ayşenur abla gözaltına alınıyor. Çağlayan’a götürülecek…" ifadelerini kullandı.

TEM polisleri Ayşenur Arslan’ın kapısında. Ayşenur abla gözaltına alınıyor. Çağlayan’a götürülecek… — Seyhan Avşar (@seyhanavsar) October 3, 2023

Hakkında soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler gerekçesiyle Arslan hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Ayşenur Arslan: 'Büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum'

Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamadaysa süreci sorguladığını ve programda terörü lanetlediğini ifade eden Arslan, şunları söyledi:

“Üstelik programın bütünü izlerseniz ‘bu sözlerimden terör propagandası çıkarılacaktır ama açıkça terörü lanetliyorum’ dedim. Programda var, izleyin göreceksiniz. Savcılığın soruşturma başlattığı anlaşılıyor. İfadeye çağıracaklar, anlaşılan. Giderim ifademi veririm. Ben gazeteciyim yaptığım şey sorgulamaktı. Mücella Yapıcı’nın yatağı boş, Silivri’ye giderim. Bol bol kitap okurum.”

Arslan ne demişti?

Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programda Ankara'daki saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirmiş, ifadeleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Arslan dün (2 Ekim) Halk TV yayınında, Ankara'daki saldırgan hakkında "Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız Her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani..." şeklinde konuşmuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Arslan'ın Ankara'daki saldırının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlatmış, Halk TV İmtiyaz Sahibi Cafer Mahiroğlu da Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programının yayından kaldırıldığını açıklamıştı.