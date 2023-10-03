Diyanet İşleri Başkanı buyurdu: 'Bizim felsefe hocamız Kuran'dan bağımsız felsefe yapamaz'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Trabzon'da düzenlenen "2023 Yılı Mevlid-i Nebi ve 1461 Hafız Toplu İcazet Merasimi" töreninde yaptığı konuşmada "Bizim felsefe hocamız da Kuran'dan bağımsız felsefe yapamaz" dedi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Erbaş, ilahiyat fakültelerinde ana bilim dallarında hocaların, imam hatip liselerinde öğretmenlerin hafızlardan olmasını istediklerini söyledi.

"İlahiyat Fakültesi'nde her dersin mutlaka Kuran ile bağlantısı vardır. Tefsir dersi Kuran'dan ayrı yapılabilir mi? Hadis dersi Kuran'dan bağımsız yapılabilir mi?" diyen Erbaş şu ifadeleri kullandı:

'Hikmet kaldırıldı, sonra yerine felsefe konuldu, kavramlarımıza sahip çıkalım'

"Hiç dinler tarihi Kuran'dan bağımsız yapılabilir mi? Biz oryantalist gibi bir dinler tarihçisi değiliz. Biz müsteşrikler gibi felsefeci değiliz. Bizim felsefe hocamız da Kuran'dan bağımsız felsefe yapamaz. Çünkü felsefenin dinimizdeki adı hikmettir. 1920'li yıllara kadar İstanbul Darülfünun Üniversitesi'nin ana bilim dallarından birisinin adı hikmetti. Daha sonra hikmet kaldırıldı, sonra yerine felsefe konuldu, içtimaiyat kaldırıldı, sosyoloji konuldu, ilmü'n nefs kaldırıldı, psikoloji konuldu. Kavramlarımıza sahip çıkalım. Sevgili gençler ve hafızlarımız, kavramlarımıza sahip çıkalım. Kendi kavramlarımızla konuşalım." dedi.

Erbaş konuşmasının devamında "Yeryüzündeki cehalet Kuran ile aydınlanmayı bekliyor. Kim aydınlatacak? Kuran ile bizler aydınlatacağız, Peygamber varisleri. İşte bizler Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın varisleri olarak onun bıraktığı yerden bu davayı devam ettireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.