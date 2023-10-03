Devlet korumasındaki çocukların götürüldüğü tarikat kampında şiddete uğradıkları ortaya çıktı!

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki Çocuk Evlerinde kalan devlet korumasındaki çocukların tek bir kamu görevlisinin bile refakati olmaksızın, Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alındığını soL haberleştirmişti.

Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili derneğin 3 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında vakfın Güngören ilçesinde faaliyet gösteren Özel Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu’nda planlanan kampı soL'un haberinin ardından kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bir hafta erken sona erdirilmiş ve çocuklar çocuk evlerine geri teslim edilmişti.

Kampla ilgili haberi yazısında değerlendiren Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen'e soruşturma açılırken, bu skandala imza atan yetkililer hakkındaysa herhangi bir soruşturma henüz açılmış değil.

Öte yandan kampta çocukların yaşadıklarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Tekme tokat, psikolojik şiddet

soL'un edindiği bilgiye göre tarikat kampına götürülen çocuklar burada fiziksel ve psikolojik şiddete uğradılar. Kurum çalışanları ise halen suç duyurusunda bulunup bulunmamak konusunda tereddüt ediyorlar.

Kampa gönderilen 30 çocuğun arasında Eyüp Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Atatürk Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan korunma katındaki çocuklar ile çevre muhitte oturan ailelerin çocuklarının da olduğunu öğrendik.

Edindiğimiz bilgiye göre çocuklar kampta bulundukları süre boyunca hem fiziksel hem de psikolojik şiddete uğradılar.

Buna göre kamptaki çocuklar tekme ve tokatla fiziksel şiddete maruz kaldılar.

Çocuklara ceza olarak tuvalet temizliği yaptırıldığı, aynanın karşına geçip “benden adam olmaz” diye tekrar etmelerine yönelik öz benliklerini zedeleyen "ceza yöntemleri"nin de uygulandığı edindiğimiz bilgiler arasında.

Çocuklara birbirlerine de şiddet uygulattırıldı

Yine edindiğimiz bilgilere göre bununla da kalınmadı, çocuklar birbirlerine de şiddet uygulamaya teşvik edildi.

Buna göre çocuklardan ayna karşısına geçirip gözlerini kaçırmamaları istendi, başka çocuklar gözlemci olarak başlarına dikildi ve onlardan çocuk gözlerini kaçırırsa kafasına vurması istendi. Bu, bir tür "ceza" yöntemi olarak uygulandı.

Çocuklara uygulanan "ceza yöntemleri" arasında yerde sürünme de yer alırken, yine çocuklara "kemerle dövülenlerin olduğu şiddet videoları" izletildi.

Toplu olarak namaz kıldırılan, sabah namazına kaldırılan çocuklara kampta salık verilenlerden biri de çocuk evlerinde satranç oynamamaları oldu. Çocuklara "o oyunlar putlara tapanların oyunu" denildiği de gelen bilgiler arasında.

Kurum yetkilileri suç duyurusunda bulunacak mı?

Peki tüm bu yaşananların ardından kurum yetkilileri bir suç duyurusunda bulunacaklar mı?

Kurumda bu skandalı kapatma telaşı olduğu, yetkililerin çocukların başına gelenleri düşünmek yerine kendi memuriyetlerini "yakmak"tan çekindikleri için yasanın gereğini yapmaktan bile geri durdukları belirtiliyor.

Tarikat ve cemaatlerle iç içe bir devlet yapılanmasında kamu görevlilerinin kanunun gereğini yapmaları dahi bir cesaret işine dönüşmüş durumda.

Suffa Vakfı'nda da telaş hakim

Öte yandan tarikat kampının gerçekleştirildiği yurdun bağlı olduğu Suffa Vakfı'nda da bir telaşın hakim olduğu internet sitesinde daha önce soL tarafından gündeme getirilen "lise eğitimi" bölümünün tamamen kaldırılmasından anlaşılıyor.

Vakfın İkitelli'de Külliye adlı merkezinde kaçak lise eğitimi verdiğini haberleştirmemizin ardından vakıf internet sitesinde "Anadolu Lisesi" statüsünde diye tanıttığı "lise eğitimi" bölümünü önce kaldırmış, daha sonra "lise projesi" şeklinde yeniden yayımlamıştı.

soL'un bu değişikliği kamuoyuna duyurduğu haberinin ardından bu kez vakfın sitesindeki "eğitim" bölümünde "lise" ve hatta "lisans ve lisans üstü" eğitim iddialarına dair yer alan bilgilerin tamamı silindi.

Vakfın internet sitesindeki "eğitim" faaliyetleri başlığında artık sadece "Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu" ile "Hayrunnissa Hanım Eğitim Merkezi"ne bağlantı veriliyor.

Vakfa ait kulliye.org adresine giden internet kullanıcısınıysa sadece şöyle bir görsel karşılıyor: