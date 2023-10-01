Tarikatların Ensesindeyiz'den kamu emekçilerine 'Diyanet' çağrısı: Gericiliğe karşı sesimizi yükseltelim

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genelgesinde bakanlıklara bağlı personelinin Kutlu Doğum etkinlikleri olarak bilinen Mevlid-i Nebi etkinliklerine katılması tavsiye edilmişti. soL'un ulaştığı belgede davetin sadece Adalet Bakanlığı'na bağlı personele değil 8 bakanlığın personeline de iletildiği ortaya çıktı. Tarikatların Ensesindeyiz, Diyanet'in kamu emekçilerine dayattığı etkinliğe karşı çağrı yaptı ve "Maruz kaldığınız baskı ve dayatmaları bize yazın, hep birlikte gericiliğe karşı sesimizi yükseltelim” dedi.

'Kuşatıcı bir din hizmeti'

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iletilen ve birçok bakanlığa ait personelin Kutlu Doğum haftası olarak bilinen Mevlidi- Nebi etkinliklerine katılması "tavsiye" edilen genelgede geçen bir ibare dikkat çekiyor.

Genelgede yer alan "İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasalarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli Cumhurbaşkanlığına bağlı Anayasal bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun her kesimini sahih dini bilgiyle buluşturma ve kuşatıcı bir din hizmeti sunma gayreti içindedir" ifadeleri ile kamu personelinin dini etkinliklere katılması tavsiye ediliyor. Bu tavsiye ise hem usule aykırı hem de laiklik ilkesiyle çelişkili bir durum olarak yorumlanıyor.

Etkinliklere katılmayan personele yaptırım olacak mı?

Konuya dair soL'a konuşan ilgili bakanlıklardan birinde çalışan bir kamu personeli "Bu tür etkinlikler 2016 öncesinde çok yaygındı. Hâlâ etkisi devam ediyor aslında, benzer etkinlikler oluyor ve 'katılın çağrısı' geliyor. Ama esas sorun şu. Şimdi nen bu etkinliğe katılmasam amirim tarafından bir yaptırıma uğrar mıyım? Mobbing yaparlar mı?: Bu düşüncelerle baş başayız. Şimdi diyelim ki ben bir talepte bulundum ve reddedildi. Aklıma önce 'Acaba etkinliklere katılın tavsiyesine uymadım diye mi oldu bu?' sorusu gelecek. Sonuçta bunlara katılmak zorunda değilim" diyor.

Tarikatların Ensesindeyiz: Katılmaya zorlanan kamu emekçilerine sesleniyoruz

Türkiye Komünist Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Genelge ile Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine katılmaya zorlanan kamu emekçilerine sesleniyoruz #TarikatlarınEnsesindeyiz Maruz kaldığınız baskı ve dayatmaları bize yazın, hep birlikte gericiliğe karşı sesimizi yükseltelim" denildi.

Tarikatların Ensesindeyiz’den yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Diyanet durmuyor! Şimdi de tam 8 bakanlığa, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle müftülüklerle işbirliği içinde etkinlikler düzenlemeleri ve kurum personelinin katılımını sağlamaları için genelge yolladığı ortaya çıktı. Hiç çekinmeden açıkça belirtmişler: “Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun her kesimini sahih dini bilgiyle buluşturma ve kuşatıcı bir din hizmeti sunma gayreti içindedir”. Biliyoruz ki yandaş yöneticiler, laiklik ilkesine aykırı bu genelgede ne yazıyorsa uygulayacak ve kamu personeline dayatacak.

Diyanetin genelgelerle kamu kuruluşlarını yönetmesine itiraz ediyoruz. Kamu kuruluşlarının tarikat ve cemaatlerin gölgesinde kuşatılmasına izin vermeyeceğiz!

Genelge ile Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine katılmaya zorlanan kamu emekçilerine sesleniyoruz. Maruz kaldığınız baskı ve dayatmaları bize yazın, hep birlikte gericiliğe karşı sesimizi yükseltelim.”

📢Genelge ile Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine katılmaya zorlanan kamu emekçilerine sesleniyoruz #TarikatlarınEnsesindeyiz



Maruz kaldığınız baskı ve dayatmaları bize yazın, hep birlikte gericiliğe karşı sesimizi yükseltelim ➡️ [email protected] pic.twitter.com/x8X3aVXtAJ — TKP (@tkpninsesi) October 1, 2023

Gülencilerin projesiydi

Kutlu Doğum haftası ya da etkinlikleri olarak bilinen Mevlid-i Nebi etkinlikleri, 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir tür Fethullah Gülen projesi olarak yorumlanmış ve etkinliğe katılanlar ve düzenleyenler soruşturulmuştu. Diyanetin bir yıl sonra etkinliklerin adını değiştirerek benzer içeriği sürdürmesi tepkilere yol açmıştı.