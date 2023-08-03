Yakalanan tarikat geri bastı, çocukları devlete teslim etti!

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki çocukların, Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük dini eğitim kampına alındığı ortaya çıkmıştı.

soL'un "Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı!" haberiyle ortaya çıkan olay, kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. 3 Temmuz'da başlayan ve 11 Ağustos'ta tamamlanması planlanan kamp, tepkilerin ardından bugün sonlandırıldı. Kampa alınan çocuklar, kampın bitişi için planlanan tarihten 8 gün önce çocuk evlerine teslim edildi.

soL'un edindiği bilgilere göre, kamuoyunda oluşan tepkinin ardından haberin yayımlandığı 2 Ağustos günü akşam saatlerinde ilgili tarikat, devlet yetkililerine "çocukların kendilerinden alınmasını istediklerini" bildirdiler. Yani inisiyatif, çocuklara sahip çıkmaya karar veren devlet cephesinden değil, tepkilerden korkan tarikat cephesinden geldi.

'Abilik sorumluluğu' verebilecekleri çocuklara odaklanmışlar'

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki Çocuk Evlerinde kalan devlet korumasındaki çocuklar, tek bir kamu görevlisinin bile refakati olmaksızın, Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alınmıştı.

Yine bir dini cemaate ait olan, İstanbul'un Güngören ilçesinde faaliyet gösteren Özel Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu’nda 3 Temmuz'da başlamış olan kampın, 11 Ağustos'ta bitirilmesi planlanmıştı. Kampın, Mutlu Yuva Derneği tarafından seçilen ve gelecek dönemde “abilik sorumluluğu” verebilecekleri çocuklara odaklandığı öğrenilmişti.

Bakanlık, yalanlamak zorunda kaldı

Dün soL'da haberleştirilmesinin ardından kamuyounda çokça tepki çeken olay nedeniyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı haberimizi yalanlamak zorunda kaldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mutlu Yuva Derneği’nin 23.06.2023 tarihli yazısına istinaden çocuk evlerinde kalan çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan yurtta yaz programına katılmalarının planlandığı öne sürüldü. Yurdun bakanlığa bağlı olduğu ve devlet denetimi altında hizmet verdiği iddia edildi.

Meclis gündemine taşındı

Haber, bugün ise Meclis gündemine taşındı. Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle konuya ilişkin bir soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

Soru önergesinde, kamuoyunda endişe yaratan bu durumun çocukların güvenliği ve devletin tarikatlarla ilişkisi konusunda ciddi soru işaretleri oluşturduğu vurgulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu tür kuruluşlarla işbirliği politikası ve protokollerine dair bilgi istendi.

TKP'den basın açıklaması

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yöneticileri ve avukatlarından oluşan bir heyet de bugün İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde bir açıklama yaptı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bilgi edinme talebi çerçevesinde dilekçesi iletildi.

Dilekçede soL'da yer alan söz konusu haberler delil olarak gösterilerek "İddialar hakkında il müdürlüğünüzden bilgi edinme amacıyla iş bu dilekçe hazırlanmıştır. T.C. Anayasası Madde 62 ve Bilgi Edinme Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda sıralayacağımız soruların cevaplarını ivedilikle tarafımıza iletilmesini talep ederiz" denildi.

Çocuk evlerinden hangilerinin giderlerinin dernek veya vakıflar tarafından karşılandığı sorulan dilekçede, durumun anayasa ve ilgili kanunlara aykırı olduğuna da dikkat çekildi.

Planlanlanan tarihten 8 gün önce sonlandırıldı

Olayın kamuoyunda tepkiyle karşılanması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklama yapılmak zorunda kalması, Meclis gündemine taşınması ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde yapılan açıklamanın ardından yeni bir gelişme yaşandı.

11 Ağustos'ta tamamlanması planlanan kamp, tepkilerin ardından bugün sonlandırıldı. Kampa alınan çocuklar, kampın bitişi için planlanan tarihten 8 gün önce çocuk evlerine teslim edildi.