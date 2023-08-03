soL'dan Bakanlığa soru: Madem 'her şey kontrol altında' bunları niye sildiniz?

soL'un "Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı!" haberinin ardından sular durulmuyor. Önce habere aynı gün erişim engeli getirildi, ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Olay, devlet koruması altındaki çocukların, Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili bir derneğin 40 günlük yaz kampına gönderilmesiydi. Harem-selamlık kampa sadece erkek çocukları götürülmüştü.

Bakanlığın, açıklamasında soL'un haberindeki ayrıntıları doğruladıktan sonra "Bahsi geçen Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve devlet denetimi altında hizmet vermekte olan bir yurttur. Haberlerde iddia edilen 'çocukların refakatçileri olmadan tarikat kampına gönderildiği' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" demişti.

Dolayısıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aslında soL'un tüm haberini doğruladıktan sonra "Normal bunlar, orası bize bağlı yurt, denetliyoruz, yapılanlar olağan" demeye getirmişti.

Paylaşımlar apar topar silindi

Ancak görünüşe göre, yurt yönetimi Bakanlık'la aynı fikirde değil. Zira soL'un haberinin ardından Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu, Facebook hesabından, çocukların katıldığı, Bakanlığın "yazı verimli geçirsinler diye yolladık" dediği yaz kampına dair paylaşımlarını apar topar sildi.

Silinen paylaşımların ekran görüntüleri şöyle: