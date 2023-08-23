Tarikattan kaçak liseye makyaj: 'Anadolu Lisesi' gitti, 'Lise projesi' geldi

İstanbul'da devlet koruması altındaki çocukların tarikat kampına götürüldüğü Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu'nun bağlı olduğu Suffa Vakfı'nın İkitelli'de kaçak lise açtığı ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin haberimizin ardından vakıf, kaçak liseyi tanıttığı internet sitesini bakıma almıştı.

Vakıf sözkonusu internet sitesini yeniden açtı. Ancak bu kez "lise eğitimi" ifadesini "lise projesi" diye değiştirdi.

"Anadolu Lisesi statüsünde", "açık kolej", "örgün eğitim", "diplomanın dışarıdan alındığı" gibi ifadeleri kaldıran tarikat, daha önce "dersler" diye sıralanan bölümleri ise "seminerler" diye değiştirdi.

Vakfın yeni sitesinde "Lise Projesi" başlığıyla yer alan bölümde "her türlü lisede" okuyan erkek öğrencilerin derslerine yardımcı olunduğu öne sürüldü.

Sitede "Erkek öğrenciler için her türlü lisede okuyan bir eğitim süreci içerisinde, iyi bir üniversitenin herhangi bir bölümünü kazanabilmesi için sahasında uzman kişiler tarafından derslerine yardımcı olunmaktadır. Külliye bu lise öğrencilerine destek sağlamaktadır. Dışardan destek ve takviyeli eğitim çalışmaları yapan bir projedir" denildi.

Tarikatın İkitelli'deki "Külliye"sinde yer alan kaçak lise daha önce kendi internet sitelerinde şöyle tanıtılıyordu:

"Erkek öğrenciler için Anadolu Lisesi Statüsünde 4 yıl süren bir eğitim süreci içerisinde, iyi bir üniversitenin herhangi bir bölümünü kazanabilmesi için sahasında uzman kişiler tarafından dersler verilmektedir.

Külliyenin bu lise bölümü AÇIK KOLEJ manasını ihtiva ediyor. Örgün olarak eğitim veren fakat diplomanın açıktan alındığı bu KOLEJİMİZ, NORMAL KOLEJ üstü bir eğitim sistemidir."