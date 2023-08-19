soL haberleştirmişti, tarikat kaçak lisesini tanıttığı siteyi kaldırdı!

Devlet korumasındaki çocukların tarikat kampına gönderilmesinin arkasındaki Nur Cemaati'ne bağlı Suffa Vakfı'nın İstanbul İkitelli'de "Anadolu Lisesi" statüsünde diye tanıttığı kaçak lise eğitimi verdiği de ortaya çıkmıştı.

soL'un "Tarikattan kaçak Anadolu Lisesi: ‘Açıktan diploma sayesinde, 1 milyon çocuk tarikatların elinde’" başlıklı haberiyle gündeme gelen kaçak liseye ilişkin bilgiler, Suffa Vakfı'nın internet sitesinde faaliyetleri arasında sıraladığı "Eğitim" başlığından yönlendirildiğiniz "Külliye.org" adresinde yer alıyordu.

Haberin ses getirmesinin ardından vakfın internet sitesinde sözkonusu bölüme bağlantıyı kaldırdığı görüldü. Sözkonusu adrese gidildiğinde ise karşınıza "Site yapım aşamasındadır" mesajı çıkıyor:

Kaldırılan sitede kaçak tarikat lisesine ilişkin şu ifadeler yer alıyordu:

“Erkek öğrenciler için Anadolu Lisesi Statüsünde 4 yıl süren bir eğitim süreci içerisinde, iyi bir üniversitenin herhangi bir bölümünü kazanabilmesi için sahasında uzman kişiler tarafından dersler verilmektedir.

Külliyenin bu lise bölümü AÇIK KOLEJ manasını ihtiva ediyor. Örgün olarak eğitim veren fakat diplomanın açıktan alındığı bu KOLEJİMİZ, NORMAL KOLEJ üstü bir eğitim sistemidir.”

Vakfın “açık kolej” diye nitelediği “lise” bölümünde derslerin din dersleri ve fen dersleri diye ikiye ayrıldığı belirtilirken, Fen dersleri Matematik, Fizik, Kimya, İngilizce, Edebiyat, Din Anlatım ve Coğrafya olarak, din dersleri ise Kur’an-ı Kerim, Metin Tahlilleri, Adab, Rehberlik, Fıkıh, Siyer diye listeleniyordu.

Konuya ilişkin soL'a konuşan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, siyasi iktidarın “açık öğretim” adı altında lise diplomasının dışarıdan alınabildiği yeni ve “paralel bir eğitim sistemi” yarattığını söylemişti. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde “açık lise”ye kayıtlı 1 milyon 200 binin üzerinde 18 yaş altı çocuğun bulunduğunu belirten Özbay, bu çocukların çok büyük kısmının tarikat ve cemaatlerin eline terk edildiğini, çocukların bu merkezlerde paralel eğitime tabi tutulduğunu anlatmıştı.

Sadece lise değil, üniversite eğitimi de!

Suffa Vakfı'nın "yapım aşamasına" aldığı kulliye.org sitesinde yalnızca kaçak lise eğitimi de tanıtılmıyordu.

Aynı sitede yer alan İslami İlimler Eğitimi başlığı altındaki açıklamalarda üniversite statüsünde eğitim verdirildiği iddia edilirken, öğrencilerin mezuniyetten sonra "münasip alanlarda istihdam edilerek" bir yıllık yüksek lisans eğitimi verildiği de kaydediliyordu.

Kaldırılan sitede ayrıca Hafızlık Eğitimi ve Barınma başlıkları da yer alıyordu.

Suffa Vakfı'nın halen eğitim başlığı altında Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu ve Hayrünnissa Hanım Eğitim Merkezi adlı bölümlere erişim sağlanabilirken Külliye adlı bölüme ise tıklanıldığında erişilemiyor:

Ne olmuştu?

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki çocukların, Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı’yla ilişkili Mutlu Yuva Derneği’nin düzenlediği 40 günlük dini eğitim kampına alındığı ortaya çıkmıştı.

soL'un "Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı!" haberinin hemen ardından kampa alınan çocuklar, kampın bitişi için planlanan tarihten 8 gün önce çocuk evlerine teslim edilmişti.