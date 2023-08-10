Bakanlık gizlemeye çalışsa da gerçekler ortada: Tarikat vakfının 'külliyesi'nde merdiven altı eğitim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma altındaki çocukların tarikat kuruluşlarına teslim edildiğini gizlemeye çalışsa da gerçekler sınır tanımıyor.

Suffa Vakfı'nın internet sitesinden kopyaladığım iki resim, Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu ile Külliye bilim adı verilen “eğitim” örgütünün, vakfın yan kuruluşları olduğunu gösteriyor.

Vakfın 2019 yılı Faaliyet Raporu'ndaki şu yazılanlardan, Mutlu Yuva Derneklerine parasal destekler verildiğini öğreniyoruz; “Mutlu Yuva Derneklerine yıl içerisinde ayni ve nakdi yardımlar yaparak, bedelsiz gayrimenkuller tahsis edilerek destek olundu.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, soL Haber’de yayımlanan haberi yalanlamak amacıyla yaptığı 2 Ağustos günlü basın açıklamasında bu kuruluşların tarikat ilişkilerini gizledi.

Koruma ve bakım altındaki çocuklara hizmet vermek amacıyla Mutlu Yuva Derneği ile 5.9.2019 günlü protokol yapıldığını; Derneğin 23.6.2023 günlü yazısı üzerine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, devlet denetimi altında hizmet vermekte olan Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu yaz programına alındıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmak, tarikatlar karşısında güvence sağlamıyor. Koruma altındaki çocuklarımızın tarikat yurtlarına teslim edildiğinden kuşkumuz olmamalı.

soL'da dün yayımlanan haber sayesinde, Suffa Vakfı'nın, kendisine lise eğitimi veren kurum unvanı yakıştırdığını öğrendik. Kendi sitelerinden anlaşıldığına göre vakıf lise dışında "yükseköğretim statüsünde" lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler verdiğini de ilan ediyor.

Külliye bilim internet sitelerindeki açıklamalardan, eğitimi düzenleyen yasalarla hiçbir ilişkisi kurulamayacak yöntemler, müfredatlar uyguladıkları anlaşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da Yükseköğretim Kurulu'ndan izin alınmış olamaz; merdiven altlarında yapıyor olmalılar.

Lise Eğitimi için; “Anadolu Lisesi Statüsünde 4 yıl süren bir eğitim süreci içerisinde, iyi bir üniversitenin herhangi bir bölümünü kazanabilmesi için sahasında uzman kişiler tarafından dersler verilmektedir. Külliyenin bu lise bölümü AÇIK KOLEJ manasını ihtiva ediyor. Örgün olarak eğitim veren fakat diplomanın açıktan alındığı bu KOLEJİMİZ, NORMAL KOLEJ üstü bir eğitim sistemidir.” yazıyor.

Anadolu Lisesi; açık kolej gibi adlar verilse de açık öğretim öğrencilerine ek olarak dersler verdirilerek sürdürüldüğü anlaşılıyor. Bir anlamda dershane denebilir belki.

Lisede verilen dersler şöyle sıralanıyor:

Kur’an-ı Kerim

Fıkıh,

Metin tahlilleri

Adab-ı muaşeret,

Siyer

Matematik

Geometri

Fizik

Kimya

İngilizce

Edebiyat

Dil anlatım

Coğrafya

Tarih

Sadece lise değil, 'lisans ve lisans üstü' eğitimi

İslami İlimler Eğitimi başlığı altındaki açıklamalarda ise Üniversite statüsünde eğitim verdirildiği iddia ediliyor. Öğrencilerin mezuniyetten sonra "münasip alanlarda istihdam edilerek" bir yıllık yüksek lisans eğitimi verildiği de belirtiliyor.

Kısa bir alıntı yapalım:

“Kur’an ve iman hizmetinde istihdam edilmek üzere sahasında mütehassis ve donanımlı elemanlar yetiştiren bir eğitim kurumudur

Üniversite statüsünde olup dört sene süren bir eğitim süreci vardır.

Müfredatımız ilahiyat derslerine uyumlu olduğu için bu süre içerisinde İlahiyat Önlisansı da bitirmektedirler.

Mezuniyetten sonra münasip alanlarda istihdam edilerek bir yıllık yüksek lisans eğitimi verilmektedir."

