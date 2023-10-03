Salihli'de iş cinayeti: Asansör bağlantısının kopması sonucu 59 yaşındaki işçi düşerek öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir inşaatta malzeme taşıyan asansörün bağlantı yerinden kopması sonucu 59 yaşındaki inşaat işçisi Haydar Yıldırım hayatını kaybetti.

soL'un edindiği bilgiye göre, yapılan ilk gözlemde, hayatını kaybeden Yıldırım'ın baret ve emniyet kemeri gibi koruyucu ekipmanlarının olmadığı görüldü. İşçilerin aktardıklarına göre, koruyucu ekipmanlar inşaat firması tarafından işçilere verilmedi. Öte yandan iş güvenliği sebebiyle zorunlu olan düşmelere karşı koruyan güvenlik filesinin de olmadığı görüldü.

Düşme sonucu ağır yaralanan Haydar Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.