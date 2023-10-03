Boğaziçi'nde yemekhane eylemi: ‘Öğrenciler değil, yemekhane şirketinin kârı düşünülüyor’

Boğaziçi Üniversitesi'nde yemekhane ücretlerinin iki katına çıkmasına karşı ilk tepki, yeni kurulmuş olan Boğaziçi Hayaleti isimli topluluktan geldi. Bugün, Boğaziçi Hayaleti'nden öğrenciler Kuzey Kampüs'teki yemekhanede zamma tepki gösterdiler. Yüzde 100 zam yapılan yemekhane ücretleri sabah 5 liradan 10 liraya, öğle ve akşam yemekleri 7,50 liradan 15 liraya yükseltildi.

Yapılan açıklamada hayat pahalılığın öğrenciler için bu denli arttığı bir dönemde ucuz ve nitelikli beslenmeye erişimin önemine vurgu yapıldı.

Boğaziçi Hayalati’nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“Öğrencinin yoksullaşmayla boğuştuğu, artık herkesin okurken çalışmak zorunda olduğu bu dönemde yemekhaneye yüzde yüz zam yapıldı. Öğrenciyiz, nitelikli beslenme hakkımızdır. Ancak yurtların, bursların yetersiz kaldığı; kırtasiye masraflarının, kitapların sürekli pahalandığı bu dönemde öğrencilerin değil, yemekhane şirketlerinin kârı düşünülüyor. Buna sebep enflasyon deniliyor. Ancak enflasyonun nedeni biz değiliz ve faturası bizlere kesilemez. Hepinizi yemekhane zammına ses çıkarmaya çağırıyorum.”

Öğrenciler, açıklama yaptıktan sonra tüm öğrencilere zamma karşı ses çıkarma çağrısı yaptılar. Yemekhanedeki öğrenciler dağıtılan marakaslarını sallayarak eyleme desteklerini gösterdiler.

Video: Etkin Kolbaşı