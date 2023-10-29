Güne soL'dan bakın: 29 Ekim 2023

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

Karşı-devrimin 100. yıl tercihi şaşırtmadı: Erdoğan töreni Vahdettin Köşkü'nden izledi

Cumhuriyet'in 100. yılında TSK'nin İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği töreni AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ofisi olarak kullandığı Vahdettin Köşkü'nden izledi.

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Karşı-devrimin 100. yıl tercihi şaşırtmadı: Erdoğan töreni Vahdettin Köşkü'nden izledi

TKP'den holdinglere ve tarikatlara hatırlatma: Bu ülkeyi elinizden alacağız!

TKP İstanbul İl Örgütü bugün aralarında Doğuş Holding, Zorlu Holding, Ensar Vakfı ve Hiranur Vakfı'nın da bulunduğu pek çok vakıf ve holding önüne pankartlar asarak "Yaşasın Cumhuriyet" dedi. 

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TKP'den holdinglere ve tarikatlara hatırlatma: Bu ülkeyi elinizden alacağız!

Boğaziçi'nde görevine son verilen Silier'den umut dolu mesaj: 'Yenilmedik de, başarmadık da'

Boğaziçi Üniversitesi kayyumunun işten çıkardığı öğretim üyesi Yıldız Silier'den soL'a mesaj: "Öfke ve üzüntünün bizi hareketsiz kılmasına izin vermeyip onlardan bir tramplen yapabiliyorsak ne ala."

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Boğaziçi'nde görevine son verilen Silier'den umut dolu mesaj: 'Yenilmedik de, başarmadık da'

Anıtkabir'de 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganları

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyareti sırasında 'Gençlik seninle gurur duyuyor. Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganı atıldı.

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Anıtkabir'de 'Her yer Tayyip, her yer Erdoğan' sloganları

TKP'den 29 Ekim çağrısı: Selamımız köşklerin, sarayların değil, halkın selamıdır!

Cumhuriyetin 100. yılına dair açıklama yapan TKP, "Haydi, Cumhuriyet için, sosyalizm için mücadeleye.100 yıl önce yaptık, yine yaparız" çağrısında bulundu.

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TKP'den 29 Ekim çağrısı: Selamımız köşklerin, sarayların değil, halkın selamıdır!

Cumhuriyet temalı banka reklamlarının arkasındaki gerçek

Cumhuriyet; banka şube ve binalarında sadece banka emekçileri için anlam ifade ediyor, bu nedenle bu şovlara kulak tıkamak ve potansiyelimizi harekete geçirmek gerekiyor.

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Cumhuriyet temalı banka reklamlarının arkasındaki gerçek

Gazze'de 23. gün: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 22. gününde de devam ederken İsrail ordusu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 130'u aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

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Gazze'de 23. gün: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

Enver Gökçe Şiir Ödülü vesilesi ile Mehmet Barış ile memlekete ve şiirine dair

Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçi Şiir ödülü alan Mehmet Barış ile şiirini, ülkeyi ve mücadeleyi soL okurları için konuştuk.

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Enver Gökçe Şiir Ödülü vesilesi ile Mehmet Barış ile memlekete ve şiirine dair

soL TV | Halka bir Cumhuriyet lazım

Cumhuriyeti yıktılar, laiklik azaldı, ülke dinci bir ablukaya alındı. Peki yıkılanı yeniden yapabilir miyiz? Evet. 100 yıl sonra neden cumhuriyet istiyoruz? Çünkü cumhuriyet bizim varoluş biçimimiz.

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soL TV | Halka bir Cumhuriyet lazım

Kadın öğretmen 'harem-selamlık perde açık kaldı' diye saldırıya uğradı

Yurt yemekhanesini harem-selamlık bölen perde yüzünden kadın öğretmen, meslektaşı tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan öğretmenin sorumlu olduğu yurtta kameraların çalışmadığı ortaya çıktı.

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Kadın öğretmen 'harem-selamlık perde açık kaldı' diye saldırıya uğradı

TKP'den üç büyük ilde yürüyüş: 'Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracağız!'

İstanbul, İzmir ve Ankara’da dün akşam binlerce kişi Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısıyla cumhuriyet için, sosyalizm için yürüdü.

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TKP'den üç büyük ilde yürüyüş: 'Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracağız!'