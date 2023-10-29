Boğaziçi'nde görevine son verilen Silier'den umut dolu mesaj: 'Yenilmedik de, başarmadık da'

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yıldız Silier kayyum rektörlük tarafından görevden alınmasına ilişkin soL'a yaptığı açıklamada umut dolu bir mesaj verdi.

"Ya başardık, ya da yenildik şeklinde sınıflandıramayız yaşadıklarımızı. Yenilmedik de, başarmadık da" ifadesini kullanan Silier "Öfke ve üzüntünün bizi hareketsiz kılmasına izin vermeyip onlardan bir tramplen yapabiliyorsak ne ala. Zıplarız, yere ineriz, yine zıplarız, hatta bazen düşeriz. Bu bir boks maçı değil ki. Uzun soluklu bir var kalma, yorulanlara ve umudu kırılanlara destek olma yolculuğu" diye belirtti.

2021 Ocak’ta ilk kayyum rektör olan Melih Bulu atandığında, fiilen işgal altında kalan Boğaziçi’nde akademik özerklik hedefiyle sıra dışı bir kenetlenme ve mücadelenin başladığını belirten Silier baskılar arttıkça, mücadele ekseninin de genişlediğini ancak 6 ay sonra Naci İnci’nin kayyum rektörlüğü döneminde ve özellikle de Mayıs 2023’teki seçim sonrasında yenilgi psikolojisinin yayıldığını aktardı. Bu dönemde bileşenlerin ortaklaşmasında kopukluklar ve karşılıklı suçlamaların öne çıktığını belirten Silier "Mücadeleyle bir şeylerin değişmeyeceği, boşuna bedel ödemenin saçma olduğu düşüncesi yaygınlaştı ve okuldakilerin çoğu, tıpkı ülkenin çoğu gibi, işine gücüne bakmaya ve üç maymunu oynamaya ya da sadece yakınmaya başladı" ifadesini kullandı.

Silier "'Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz' sözünün altını yeterince dolduramadık maalesef. Hem hocalığı ve araştırmayı sürdürüp, hem davalar açmak, hem de tam zamanlı aktivist olmak mümkün olmayabilir. Kimsenin bu konuda diğerlerini suçlamaya hakkı yok bence" diye belirtti.

CİMER'e yapılan şikayet/iftira üzerine disiplin soruşturması

Geçen yıldan beri, üniversitedeki "yokuş aşağı gidişatı" gördükçe sözleşmesinin uzatılmayacağını tahmin ettiğini belirten Silier şunları kaydetti:

"Temmuz’da CİMER’e yapılan bir şikayet/ iftira üzerine hakkımda açılan disiplin soruşturmasının sonucunu yönetim, yasal süre olan 60 gün içinde bana tebliğ etmedi. Geçen yıl nedense üç yerine bir yıl uzatılan sözleşmemin süresi 4 Ekim 2023'te doluyordu. Jüriye iletilmesi için tüm belgelerimi ve yayınlarımı 31 Ağustos’ta dekanlığa teslim etmiştim. İdeal bir dünyada yaşasaydık, sözleşmem bitmeden, ya da en geç 5 Ekim'de yenilenip yenilenmeyeceğine dair karar bana gerekçeleriyle birlikte haber verilir, ben de ders ekleme-bırakma dönemi bitmeden derslerimi alan ve danışmanlık yaptığım öğrencilere durumu açıklayabilirdim. Böylece öğrenciler de başka derslere ve danışmanlara geçer ve mağdur olmazlardı. İdeal (hatta normal) bir dünyada yaşasaydık, kendi bölümünün yardımcı doçentlik sözleşme uzatma kriterlerini karşılayan benim gibi bir hoca, eğer jüri raporu da olumluysa, 2021 öncesi dönemde olduğu gibi, sözleşmesi bir değil üç yıllığına uzatılırdı."

Silier üniversite yönetiminin sözleşmesinin akıbetine zamanında karar vermediği halde, kendisine dönem ortasında önerdiği tek yolun yarıda kalan derslerini tamamlayabilmesi için onu bu şekilde atan kuruma dilekçe yazarak "yarı zamanlı sözleşme" için başvurmak olduğunu belirtti. Silier "Bunu şahsen onur kırıcı buluyorum ve kesinlikle yapmayacağım. Mesele 1-2 ay daha maaş almak meselesi değil, haysiyet meselesi bence" diye ekledi.

İşten atılmasının yankısını, gelen onlarca güzel destek mesajından fark etmesinin kendisini çok iyi ve anlamlı hissettirdiğini ifade eden Silier şunları belirtti:

"Samimi muhabbetler ya da beyin fırtınaları yapmak için işgal altındaki kurumsal yapılara ihtiyacımız yok. Aracısız, daha özgür ortamlarda öğrencilerle bu doyurucu paylaşımlarımızı sürdürebiliriz."

'Kullanılmamış devasa bir potansiyel var'

İşten atılmasının öğrenciler açısından kötü olduğunu kaydeden Silier "Ama benim açımdan değil, uzun vadeli bir perspektiften bakabilirsek de değil bence" diyerek soL'a gönderdiği mesajını umut dolu şu sözlerle sonlandırdı:

"Eğer Türkiye üzüntü ve öfke açısından kaynakları bu kadar bereketli bir yerse, bu kaynağı yaratıcı ve güzel bir şeye dönüştürebilme ihtimallerinin bolluğu konusunda (depresif ruh halleri nedeniyle fark edemesek de) çok şanslıyız aslında. Kullanılmamış devasa bir potansiyel var. Yeter ki gelecek güzel günleri beklemeden, bugünden hayalimizdeki üniversitedeki birbirine özenli ilişkileri ve ortak üretim biçimlerini hayata geçirmeye başlayalım. Ya başardık, ya da yenildik şeklinde sınıflandıramayız yaşadıklarımızı. Yenilmedik de, başarmadık da. Bunun yerine 'Yeterince kenetlendik mi? Birbirimize özendik mi, yoksa aldırmaz hale mi geldik?' sorularını daha çok önemsiyorum. Öfke ve üzüntünün bizi hareketsiz kılmasına izin vermeyip onlardan bir tramplen yapabiliyorsak ne ala. Zıplarız, yere ineriz, yine zıplarız, hatta bazen düşeriz. Bu bir boks maçı değil ki. Uzun soluklu bir var kalma, yorulanlara ve umudu kırılanlara destek olma yolculuğu."