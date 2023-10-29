TKP'den holdinglere ve tarikatlara hatırlatma: Bu ülkeyi elinizden alacağız!

TKP İstanbul İl Örgütü bugün aralarında Doğuş Holding, Zorlu Holding, Ensar Vakfı ve Hiranur Vakfı'nın da bulunduğu pek çok vakıf ve holding önüne pankartlar asarak "Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Cumhuriyet'in bütün değerlerinin ayaklar altına alınmasında baş sorumlulardan olan holdinglerin arsızca yaptığı 29 Ekim kutlamalarına yanıt verdiklerini söyleyen TKP Merkez Komitesi üyesi Senem Doruk İnam "Bugün ülkemizde laikliğin, bağımsızlığın baş düşmanı olan holdingler ve tarikatlara Cumhuriyet'in yüzüncü yılında bir hatırlatmada bulunmak istedik. Güzel ülkemizi holdinglerin ve tarikatların elinden alacağız. Cumhuriyet'i yeniden ayağa kaldıracağız. Sözümüz söz" diye konuştu.

Zorlu Holding

Hiranur Vakfı

Doğuş Holding