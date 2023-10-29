Kadın öğretmen 'harem-selamlık perde açık kaldı' diye saldırıya uğradı

Harem- selamlık olarak perdeyle ikiye ayrılan Kırklareli Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne bağlı pansiyonun yemekhanesinde kadın öğretmen meslektaşı erkek tarafından saldırıya uğradı.

Darp raporu alan öğretmen, saldırgandan şikayetçi oldu. Lise öğrencilerinin yatılı kaldığı pansiyonun yemekhanesinde kameraların çalışmadığı ortaya çıktı.

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, olay 27 Kasım günü saat 12.30’da Lüleburgaz İmam Hatip Anadolu Lisesi’nin pansiyon yurdunda meydana geldi. Birkaç hafta önce perdeyle ayrılarak haremlik selamlık hale getirilen yemekhaneye, Mehmet Akif Ersoy Teknik Anadolu Lisesi’ne taşımalı okuyan öğrenciler, sorumlu öğretmenleri Aylin Gabralı ile birlikte gitti. Öğretmen Gabralı, kız öğrencilerin olduğu taraftan perdeyi açarak yemek alınan tarafa geçti. Ardından Lüleburgaz İmam Hatip Anadolu Lisesi’nin pansiyonunda sorumlu müdür yardımcısı Engin Yıldırım ayağa kalkarak perdeyi kapattı. Perdeyi neden kapattığını, öğrencilere göremediğini söyleyen Gabralı’nın müdür yardımcısı üzerine yürüyerek bağırmaya başladı. Kendisine bağıran ve üzerine yürüyen müdür yardımcısından uzaklaşmaya çalışan öğretmen Gabralı’nın elindeki tabldot yere düştü. Üzerine yemek dökülen müdür yardımcısı Yıldırım, kadın meslektaşlarına saldırdı. Şiddete maruz bırakılan öğretmen polisi arayarak, müdür yardımcısından şikayetçi oldu. Kollarında,bacaklarında ve başında darbeye bağlı morluklar oluşan öğretmen Gabralı ayrıca darp raporu aldı.

'Tekme tokat saldırdı'

Biyoloji öğretmeni Aylin Gabralı, “Perdeyi niçin kapattığını, öğrencileri görmemiz gerektiğini söyledim. Sonra üzerime yürüyüp bana bağırmaya başladı. Buranın işleyişinin böyle olduğunu, benim kendi işime bakmam gerektiğini söyledi. Bağırmasına gerek olmadığını nazik bir dille ilettiğimde bu kez daha da şiddetli bağırdı ve bana fiziksel olarak bir hayli yaklaştı. O anki telaşlı ortamda elimdeki tabldot istemeden düştü ve onun üzerine geldi. Bundan sonra birden canavarlaşıp üzerime geldi ve tekme tokat dalmaya başladı” dedi.

Sol bacağında morluklar bulunduğu belirten Gabralı, “İşin en ilginç kısmı ise şuydu. Her tarafta kameralar olmasına rağmen kameralar kayıtta değilmiş. 6 aydır kameralar çalışmıyormuş. Kız ve erkek öğrencilerin kaldığı bir yurtta böyle bir şey mümkün olabilir mi? Kameraların çalışmaması çok vahim bir durum” ifadelerini kullandı.

İddiaları reddetti

İddialar hakkında konuşan Yıldırım, herhangi bir fiziki müdahalede bulunmadığını öne sürdü. İmam hatip lisesi olduğu için perdenin kapalı kalması gerektiğini belirten ve bunun bir kural olduğunu söyleyen Yıldırım, "Üzerime yemeği fırlattı. Ben de gayri ihtiyarı geri çekildim" dedi. Yıldırım ayrıca sorumlu olduğu yurdun kameralarının aylardır çalışmadığını kabul etti.

'Kabul edilemez'

Hürriyetçi Eğitim-Sen Kırklareli İl Temsilcisi Emrah Gültekin de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir öğretmene, bir kadına hangi sebeple olursa olsun hele de öğretmen sıfatını taşıyan biri tarafından şiddet uygulanması asla kabul edilemez, affedilemez. Üyemiz Aylin Öğretmenimize yapılan saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. İmam Hatip Yurdu yemekhanesinde kameraların uzun bir zamandır çalışmadığı ifade edilerek kayıtlar verilmemiştir. Kız öğrencilerin de kaldığı bir yurtta kameraların çalışmaması hem suç hem de kabul edilmez bir olaydır. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs hakkında idari soruşturmanın ivedilikle açılarak soruşturmanın selameti açısından görevden açığa alınmasını, bunlar gerçekleşmediği takdirde sorumlular hakkında her türlü idari ve hukuki yolu sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”