soL TV | Halka bir Cumhuriyet lazım

Cumhuriyet, insanın boyun eğmekten vazgeçişi, düştüğü yerden ayağa kalkışı, insan olma yolunda ilk adımı atışı.

Yüzyıl önce kurulan Cumhuriyet kuldan, ümmetten, tebaadan bir halk yarattı. Halkın el koyduğu toprak vatana dönüştü. Mülkün vatana, monarşinin Cumhuriyete dönüşmesinin kaynağında halkın çürümüş bir düzene karşı ayağa kalkması var. Ancak karşı devrim Cumhuriyet ile halk olmuş kalabalıkları tarikatların içinde toplamak, biat eden ümmete dönüştürmek için her türlü yolu denemekten çekinmedi.

1950'li yıllarda Menderes hükümetiyle başlayan Cumhuriyeti tasfiye süreci, Demirel ve Özal ile devam etti. Yaklaşık çeyrek yüzyıldır da başka şekilde ve daha sert biçimde AKP iktidarıyla devam ediyor.

Cumhuriyeti yıktılar, laiklik azaldı, ülke dinci bir ablukaya alındı. Peki yıkılanı yeniden yapabilir miyiz? Evet. 100 yıl sonra neden cumhuriyet istiyoruz? Çünkü cumhuriyet bizim varoluş biçimimiz.