TKP'den 29 Ekim çağrısı: Selamımız köşklerin, sarayların değil, halkın selamıdır!

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Cumhuriyetin 100. yılına dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, "100 yıl önce ayağa kalkan yoksul halkımız, önce işgali sonlandırdı, sonra saltanata, hilafete son verip Cumhuriyet’i ilan etti. Selam olsun ayağa kalkanlara, memleketine sahip çıkanlara, o mücadelenin önderlerine" ifadelerine yer verildi.

"Cumhuriyet’i, el birliğiyle tasfiye edip üzerinde tepindiğiniz Cumhuriyet fikrini bir kez daha ayağa kaldıracağız. Güzel ülkemizin her yanında Cumhuriyet fikri ayağa kalkacak, sosyalizm Cumhuriyet’e çok yakışacak" denilen açıklamada, "Haydi, Cumhuriyet için, sosyalizm için mücadeleye.100 yıl önce yaptık, yine yaparız" çağrısında bulunuldu.

"Çağrımız cumhuriyet için sosyalizm için mücadele çağrısıdır" başlıklı açıklama şöyle:

"Ateşi ve ihaneti gördü bu halk.

İşgali, işbirlikçileri, hainleri, sarayında memleketi işgalcilere teslim edenleri gördü.

Ama boyun eğmedi, isyan edip ayağa kalktı.

100 yıl önce ayağa kalkan yoksul halkımız, önce işgali sonlandırdı, sonra saltanata, hilafete son verip Cumhuriyet’i ilan etti.

Selam olsun ayağa kalkanlara, memleketine sahip çıkanlara, o mücadelenin önderlerine.

Selam olsun 100 yıl önce bugün Cumhuriyet’i ilan eden Mustafa Kemal ve arkadaşlarına.

Şimdi, 100 yıl sonra bugün, kolları yeniden sıvama zamanıdır!

Öğreniyoruz ki, ülkeyi işgalcilere teslim eden hain Vahdettin’in köşkünde selamlanacakmış Cumhuriyet!

Bu açık meydan okumaya 100 yıl önce olduğu gibi yanıt verme zamanıdır.

Bugün bu ülkenin yoksul halkının ayağa kalkarak kurduğu Cumhuriyet patronlar eliyle yok edildi.

Cumhuriyet’in tüm değerleri birer birer ortadan kaldırıldı.

Aydınlanma ve laiklik fikrine savaş açıp ülkeyi tarikat ve cemaatlere teslim ettiler.

Bir yanda patronlar bir yanda tarikatlar bir yanda da bunların temsilcisi siyasi iktidar…

Meydan okuyoruz bu karanlık düzeninize, bu sömürü düzenine.

Cumhuriyet’i, el birliğiyle tasfiye edip üzerinde tepindiğiniz Cumhuriyet fikrini bir kez daha ayağa kaldıracağız.

Güzel ülkemizin her yanında Cumhuriyet fikri ayağa kalkacak, sosyalizm Cumhuriyet’e çok yakışacak!

Haydi, Cumhuriyet için, sosyalizm için mücadeleye.

100 yıl önce yaptık, yine yaparız."