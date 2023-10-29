Karşı-devrimin 100. yıl tercihi şaşırtmadı: Erdoğan töreni Vahdettin Köşkü'nden izledi

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında geçit töreni düzenledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Solo Türk ve Türk Yıldızları'na ait 20 savaş uçağının Boğaz üzerinde uçtuğu ve TCG Anadolu ile birlikte 100 savaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği töreni Vahdettin Köşkü'nden izledi.

20 yılı aşkın iktidarının başından beri Cumhuriyet'in kazanımlarına karşı sistematik saldırı uygulayan karşı-devrimci AKP iktidarının Cumhuriyet'in 100. yılındaki bu tercihi şaşırtmadı.

Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından bir İngiliz zırhlısına binerek ülkeyi terk etmişti. Erdoğan Vahdettin'in adını taşıyan Çengelköy'deki köşkü 2014 yılından beri çalışma ofisi olarak kullanıyor. Bugün de İstanbul Boğazı'ndaki "Cumhuriyet'in 100. yılı" kutlamalarını buradan izledi.

DHA'nın haberine göre "100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmi geçitte, TCG Anadolu'nun rehberliğinde fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltılar katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı´nın envanterine henüz girmeyen TCG İstanbul, Pirireis denizaltısı ve Derya gemisi de törende yer aldı.

Gemiler, Vahdettin Köşkü'nden töreni izleyen Erdoğan'a çımariva selamında bulundu.

İstanbul Boğazı'ndaki geçişe TCG Anadolu'nun rehberliğindeki 100 geminin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 9 F-16 ve 3 F-4E uçakları ve helikopterleri eşlik etti. Tören öncesinde Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterileri de gerçekleşti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapıldı.

Töreni kim nerede izledi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca etkinliği Beylerbeyi Parkı'ndan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı TRT Ulus'tan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Çengelköy Kuleli Mustafa Paşa Camii Bahçesi'nden, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Beşiktaş'tan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Arnavutköy'den, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ortaköy'den, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Tarabya'dan etkinlikleri izledi.