Güne soL'dan bakın: 29 Ağustos Salı

Özel hastaneler ticarethaneye dönüştü: Öğrencilere parayla staj satıyorlar

Büyükçekmece Kolan Hastanesi, mezun olmak için bir hastanede zorunlu staj yapmak zorunda olan bir öğrenciden staj yapabilmesi için para istedi.

Bir dönem azılı düşman ilan edilen ülke bugün el üstünde: Emperyalizmin Japonya sevdası sınır tanımıyor

Japonya'nın okyanusa radyoaktif su boşaltma gündeminin arka planında emperyalizmle tam uyumlu bir iktidar yatıyor. Başka bir ülke yapsa kıyamet kopartılacak bir çevre felaketi özenle örtbas ediliyor.

Adliyelerde temizlik işçileri işten çıkarılıyor, yerlerine hükümlüler çalıştırılacak

soL'un edindiği bilgiye göre İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde çalışan 85 temizlik personelinin işine bu kapsamda 1 Eylül itibariyle son verilecek.

Covid-19 pandemisinin ardından hükümlü çalıştıramayan adliyelerde yaklaşık 3 yıldır temizlik işlerinde taşeron personel çalıştırılıyordu.

Bakanlık korumasındaki çocuğun öldürülmesinin arkasından metamfetamin çıktı

soL’un ulaştığı bilgiye göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün bir inşaatta bulunan 17 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesinin altından uyuşturucu kullanımı çıktı.

Bakanlık koruması altındayken inşaatta ölü bulunan çocuğun ölümüne ilişkin soL, ifadelerde yer alan metamfetamin iddialarını soruyor:

Çocuğun uyuşturucu kullanımı varsa nasıl fark edilmedi?

İzin süresi bitiminde dönmeyen çocuğun nerede olduğu ölüm gününe kadar nasıl tespit edilemedi?

Yıkılacak binalardan insanları değil baz istasyonlarını tahliye ediyorlar

Ulaştırma Bakanı, olası İstanbul depremine hazırlık olarak “riskli binaları tespit ettik, baz istasyonlarını taşıyoruz” dedi. İnsanlarsa aynen devam.

soL, daha önce İstanbul’daki binaların depreme dayanıklılık ve risk tespiti konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetersiz, devletinse kayıtsız kaldığını ortaya koymuştu.

AKP'nin eğitim politikalarından patronlar da memnun değil

20 yılı aşkın süredir iktidarda olan AKP tarafından dönüşüme uğrayan alanlar arasında bulunan eğitim, patronları da memnun etmiyor. Patronlar, 'ucuz ama nitelikli işçi' istiyor.

Kongre baskını ifşaları sürüyor: ABD kolluk güçlerinde sağcı paramiliter örgütlenmesi

ABD Gizli Servis ajanlarının yeni ortaya çıkan yazışmaları, Kongre baskınına katılan Oath Keepers adlı sağcı milis grubunun kolluk güçleri içindeki örgütlenmesine işaret ediyor.

İzmirliler bu defa da Gülşen sayesinde zengin oldu!

İzmir Büyükşehir Beledyesi, Gülşen konserine 10 milyon lira harcamış.

Tunç Soyer, Tarkan konseri için "İzmir'e nefes aldırdı, 100 milyon lira kazandırdı" demişti. Acaba Gülşen ne kadar kazandırdı?

Paralar yine patronlara: İhracatçılarla 11 banka arasında vadesiz kredi protokolü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 11 banka arasında 1 milyar dolar hacminde vadesiz ihracat kredi paketi protokolü imzalandı. İhracatçılara, 5 milyon dolar veya 100 milyon liraya kadar uygun maliyetli finansman sağlanacak.

Türk-İş: Açlık sınırı 12 bin TL'yi, yoksulluk sınırı 39 bin TL'yi aştı

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ağustos ayında sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 12 bin 198 liraya ulaştı. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 39 bin 733 lira olarak hesaplandı.

Edremit’te köylülerin tepkisi zeytinlikleri betonlaşmaktan kurtardı

Edremit Pınarbaşı Köyündeki 9 ayrı parseldeki zeytinlik araziyi konut amaçlı satışa çıkaran CHP’li Edremit Belediyesi, tepkiler sonucu geri adım attı, ihale iptal edildi.