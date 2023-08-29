Yıkılacak binalardan insanları değil baz istasyonlarını tahliye ediyorlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürriyet gazetesinde “kahvaltıya” katıldı ve olası İstanbul depremine karşı bakanlığının yaptığı hazırlıkları anlattı.

Kendi işini yaptığını kayıt altına almaya çalışan Uraloğlu, “Biz esasında şu anda ulaştırma yapıları olarak Marmara depremine hazırız; şehir içlerini bu işe katmadan söylüyorum, ana arterlerde, Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan yerlerde depreme hazırız” diyor.

Bakan, 6 Şubat depreminin ardından 60 gün Adıyaman’da kalmış. Buradaki gözlemlerinden hareketle şunları söylüyor:

“İptidai binaların üzerinde, depreme dayanıklılığın bilinmediği binalarda 3 operatörün aynı anda baz istasyonu koyduklarını gördük. O binaların yıkılmasına tek başına etken o baz istasyonları bile olmuş olabilir. O nedenle binaların statiği, depreme dayanıklılığı müsaade etmiyorsa baz istasyonu koydurmayacağız, bina dışına koyun, diyeceğiz.”

soL, İstanbul’daki binaların depreme dayanıklılık ve risk tespiti konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetersiz, devletinse kayıtsız kaldığını ortaya koymuştu.

Anlaşılan Ulaştırma Bakanlığı, kendi sorumluluğuna “hane halkı” değil “baz istasyonları” girdiğinden, binada oturanların şirketlere para verip yaptıramadığı testleri GSM şirketlerine “siz yapın, dayanıksızsa çıkın” diyecek. O binalardaki halkın ne olacağı sorusu “Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluğu dışında”.