Belediye yetersiz, devlet kayıtsız kaldı: Bina risk tespiti şirketlerin insafına bırakıldı

6 Şubat depremlerinin ardından oturduğu binanın risk durumunu öğrenmek isteyen yurttaşlara devlet el uzatmadı, yerel yönetimler yetişemedi. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak ise hatayı CHP'li belediyelerde bulmak isterken faturayı yurttaşa çıkardı.

Gazetenin 11 Ağustos nüshasının birinci sayfasında ''İBB'nin bina testi çürük çıktı'' başlığıyla yer verilen haberde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz sağlanan risk tespiti hizmetinin yerine getirilmediği belirtilirken, kullanılan 'Hızlı Tarama Yöntemi'nin de doğru olmadığı savunuldu. Belediyeyi yurttaşların "hem vaktini hem umudunu" çalmakla suçlayan gazete, karot testi yapılmasını önerdi.

125 bin yapı 'tarama' bekliyor

Yeni Şafak'ın haberinde yer vermediği ayrıntılara soL ulaştı. Edinilen bilgiye göre, İBB'ye bugüne dek 160 bin bina için 'Hızlı Tarama Testi' başvurusunda bulunuldu. Ancak bu binaların yalnızca 35 bini teste tabi tutuldu.

Ocak ayında sadece 76 bina için risk tespiti başvurusu yapılırken, Şubat'ta bu sayı 122 bini aştı. Başvuran sayısı Mart’ta 28 bin 430, Nisan’da 2 bin 547, Mayıs’ta bin 333’e düştü.

Haziran ve Temmuz'da gelen test talep sayısının üç haneli sayılara gerilediğini belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, ''Daha önceden talepte bulunan vatandaşlarımız da vazgeçtiğini söylüyor. Bunların sayısı arttı'' dedi.

'Özel şirketlere mahkum edildik'

Bina risk tespiti için bekleyenlerden biri 6 Şubat depreminin hemen ardından Şişli'de oturduğu 58 yıllık apartman için İBB'ye başvuran Merve Bahtiyar. Tüm dairelerin ortak kararıyla başvuruda bulunduklarını aktaran Bahtiyar, ''Geri dönüş yapılmadığı gibi başvuruyu kontrol etmek için belediyeyi arayan apartman yöneticimiz 2 kere başvuru yapmamıza rağmen başvurunun görünmediğini öğrendi'' diye konuştu. Bulunduğu semtte benzer durumda birçok binanın olduğunu belirten Bahtiyar, ''Bu konuda İstanbul halkı olarak özel şirketlere mahkum edildik'' dedi.

Devlet seyirci

Hızlı tarama testlerinde sıra beklemek istemeyenler için geriye kalan seçenek Yeni Şafak'ın işaret ettiği karot testi. Lisanslı mühendislik firmaları tarafından gerçekleştirilen testlerin ücreti 15 bin ila 60 bin lira arasında değişiyor. Herhangi bir kamu kurumu tarafından ücretsiz sağlanmayan bu testler için destek ödemesi dahi yapılmıyor.

'Kaynaklar daha verimli kullanılmalı'

Risk tespiti çalışmalarını hızlandırmak için İBB ile işbirliği gerçekleştirme hazırlığında olan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), "Hızlı Tarama Yöntemi"nin zaman ve planlama açısından en işlevsel araç olduğu görüşünde.

Uygulamanın 2000 yılı öncesinde inşa edilen yapıları değerlendirmede en hızlı yöntem olduğunu vurgulayan İMO İstanbul Şube Başkanı Füsun Sümer, ''Bu yöntem, İstanbul’da bulunan yapı stoku üzerinde yapılacak incelemeler ile riskli yapıların bulunduğu bölgelerin belirlenmesi ve yapılacak bir güçlendirme veya yeniden yapım çalışmasının başlanılacağı bölgenin doğru tespit edilmesini sağlamak için önemlidir'' değerlendirmesinde bulundu.

''Mevcut her yapıyı çok ayrıntılı olarak incelemek süre açısından da mümkün değildir'' diyen Sümer, söz konusu yöntemin "İstanbul Deprem Master Planı"nda da yer aldığını belirterek ''Kaynakları daha verimli kullanmaya çalışmak öncelikli hedeflerimiz arasında olmalıdır'' uyarısında bulundu.

İstanbul'un depreme hazır olmadığının altını çizen Sümer, ''Bu acıların tekrar yaşanmaması için merkezi ve yerel yönetimler, vatandaş, ilgili meslek odaları, üniversite işbirliği ile gerçekleştirilecek bir deprem seferberliğine ihtiyacımız var'' dedi.