Kongre baskını ifşaları sürüyor: ABD kolluk güçlerinde sağcı paramiliter örgütlenmesi

ABD’de 6 Ocak 2021’de Trump yanlılarının Kongre’ye düzenlediği baskına katılan aşırı sağcı milis gruplarından biri olan Oath Keepers’ın (Yemin Muhafızları) ABD Gizli Servisi ile bağlantılarını ifşa eden bir dizi e-posta ortaya çıktı.

E-postalarda bir Gizli Servis ajanı kendisini grubun “resmi olmayan irtibat görevlisi” diye tanıtıyor. Bir e-postada ise yine Gizli Servis ajanı, Oath Keepers’a solculara karşı destek vermek istediğini ve Trump’ın katılacağı mitingin “güvenlik detaylarını” talep ettiğini belirtiyor.

Geçen hafta “Washington’da Sorumluluk ve Etik için Yurttaşlar” (CREW) adlı kurum tarafından ortaya çıkarılan e-postalar, ABD Gizli Servis ajanlarının Oath Keepers’ın kurucusu ve lideri Stewart Rhodes ile yakın ilişkisini ortaya koydu. Rhodes, Mayıs ayında Kongre saldırısıyla ilgili kışkırtıcı komplo ve diğer suçlardan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Jacobin dergisinden Branko Marcedic’e göre, şimdiye dek ortaya saçılanlar ABD Kongre baskınında tam olarak ne yaşandığının bilinmediğini bir kez daha hatırlattı.

Aradan iki yıldan uzun süre geçtiği halde 6 Ocak baskını çevresindeki olayların giderek daha “tuhaflaştığını” yazan Marcedic, o gün kolluk kuvvetlerinin ne yaptığıyla ilgili hiçbir zaman tam olarak açıklanmayan “tuhaflıklar”a ve bunların tam bir muhasebesinin başından beri iktidardakiler tarafından engellendiğine işaret etti.

Oath Keepers Kongre baskını sonrası Gizli Servis tarafından “tehdit” olarak değerlendirilse de, ortaya çıkan yazışmaların Gizli Servis ile grubun lideri Rhodes arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyduğunu kaydeden yazar, yazışmalardan en çarpıcı olanın Eylül 2020 tarihli bir e-posta olduğuna dikkat çekiyor.

İfşalar Gizli Servis sözcüsünün açıklamasıyla çelişiyor

Bir Gizli Servis ajanı, meslektaşlarına gönderdiği e-postada kendisini “Oath Keepers’ın gayrı resmi irtibat görevlisi” diye tanıtıyor ve “resmi olma yolunda ilerleyen” diye de not düşüyor. Ajan bu e-postayı Oath Keepers lideri Rhodes ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yazıyor. Milis grubunun “Trump destekçilerine eğer solcu grupların saldırısına uğrarlarsa koruma ve tıbbi destek vermek istediğini” aktaran ajan, meslektaşlarına grubun Trump’ın Fayetteville’deki gösterisinin “güvenlik detayları”na sahip olacağını ve Gizli Servis personeliyle irtibata geçmeyi talep ettiğini söylüyor ve Rhodes’un cep telefonu numarasını Gizli Servis ajanlarına veriyor.

Yazışmaları yayımlayan CREW’a göre bu ve bir diğer e-postada yazanlar geçen yıl CNN’e konuşan Gizli Servis Sözcüsü’nün açıklamasıyla çelişiyor. Rhodes mahkemede verdiği ifadede Trump’ın Fayetteville’deki gösterisine milis grubunun hangi silahları getirebilecekleri konusunda bir Gizli Servis ajanıyla irtibata geçtiğini söylemişti. Bu ifade üzerine Gizli Servis sözcüsü CNN’e yaptığı açıklamada “bu görüşmenin gerçekten olup olmadığını söylemek için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını” belirtmişti.

Bir başka yazışmada ise Gizli Servis ajanlarından biri, Oath Keepers hakkında bir meslektaşının sorusuna grubun “2014’ten beri kayıtlı” olduğu şeklinde yanıt veriyor.

CREW’a göre bu e-postalar sadece kamuya açık kayıt talep edilen Fayetteville’deki gösteriyle ilgili olanlarla sınırlı. Yani bu ifşalar Gizli Servis’in paramiliter grupla temaslarının yalnızca küçük bir kısmından ibaret olabilir, daha fazla kayıt talep edilirse daha fazla yazışma ve kayıt da ortaya çıkabilir.

5-6 Ocak tarihli mesajların silinmesi

Jacobin yazarı Marcedic bu ifşaların devamının gelebileceğini belirtiyor. Bunların, İç Güvenlik Bakanlığı Genel Müfettişliğinin, hükümetin Kongre baskınına ilişkin soruşturmasının bir parçası olarak Gizli Servis’in elektronik iletişimlerini talep etmesinden kısa süre sonra Gizli Servis’in 5-6 Ocak tarihli mesajlarını silmesiyle bağlantılı olabileceğini tahmin etmenin güç olmadığını dile getiriyor.

FBI'ın aşırı sağcı grupları sola karşı kullanma kararlılığı

Marcedic, o dönemde Trump’a sadık bir kişinin yönettiği Gizli Servis’in, onun adına harekete geçerek seçim sonuçlarını reddetmeye çalışanların işini kolaylaştırmakla suçlanırken aynı zamanda bu aşırı sağcı gruplardan biriyle “tuhaf” denecek şekilde yakın ilişki içinde olduğunu kaydediyor.

Marcedic'e göre emniyet teşkilatındaki silahlı sağcı köktencilere bu sempati, daha geniş ve endişe verici bir örüntünün parçası. Yazara göre FBI bu gruplara sızarken bile onları "sola karşı kullanma kararlılığıyla" kör bir nokta oluşturuyor. Ve bu, gelecek için tehlikeli sonsuz sayıda senaryoya kapı aralıyor.