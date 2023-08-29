Bakanlık korumasındaki çocuğun öldürülmesinin arkasından metamfetamin çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşta 2021'den beri "koruma ve bakım altında" olan 17 yaşındaki kız çocuğu dün inşaatta ölü bulunmuştu. 23 Ağustos'ta kuruluştan izinli olarak ayrıldığı, izin süresi bitiminde kuruluşa dönmediği açıklanmıştı.

soL’un ulaştığı bilgiye göre, 17 yaşındaki Y.C.İ'nin ölümünün arkasından metamfetamin kullanımı çıktı. İfadelerdeki iddialara göre, olayın yaşandığı gece, tutuklanan H.B.G. ve hayatını kaybeden Y.C.İ. metamfetamin kullanmıştı. Bakanlık koruması altında olan Y.C.İ.'nin daha önce uyuşturucu kullanıp kullanmadığı bilinmiyor.

Bu durum beraberinde akıllara şu soruları getirdi:

Eğer böyle bir durum varsa bakanlığa bağlı bir kuruluşta kalan bir çocuğun uyuşturucu kullanımı nasıl fark edilemedi?

Bakanlık yazılı bir açıklama yaparak kız çocuğunun 23 Ağustos'ta kuruluştan izinli olarak ayrıldığını, izin süresi bitiminde kuruluşa dönmediğini duyurmuştu; kayıp çocuğun ölüm gününe kadar yeri nasıl tespit edilemedi?

Kullanımı giderek artıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Türkiye Uyuşturucu Raporu-2022’ye göre Türkiye’de 2019’da bin 42, 2020’de 4 bin 162, 2021’de 5 bin 528 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2021 yılında ele geçirilen metamfetamin yakalama miktarında bir önceki yıla göre yüzde 32,8 oranında artış oldu.

Türkiye, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin yayımladığı 2022 atık su raporunda en çok metamfetamine rastlanan Çekya, Litvanya, Almanya ve Kıbrıs şehirlerinin bulunduğu listede yer aldı. İstanbul ve Adana, Türkiye'de metamfetamin kullanımının en fazla olduğu şehirler olarak raporda yer aldı. Özellikle yoksul mahallelerde uyuşturucu kullanımı da temini de en yüksek oranlarda.