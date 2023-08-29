Paralar yine patronlara: İhracatçılarla 11 banka arasında vadesiz kredi protokolü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 11 banka, “Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi”ni devreye aldı.

5 milyon dolar veya 100 milyon liraya kadar uygun maliyetli finansman imkanı sunan kredinin vadesi 12 aydan başlayacak, firmaların azami kredi tutarı kadar ihracat alacağını bankaya yönlendirmesi durumunda 36 aya kadar çıkabilecek. Böylelikle patronlara tek seferlik kredi yerine sürekli dönen bir finansman akışı sağlanacak.

Kamu ve özel toplam 11 bankanın katılımıyla "Vade(SİZ) İhracat Kredisi Paketi" dün İstanbul’da imzalanan protokolle duyuruldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'yle Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi Bankası, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Odeabank arasında, ihracatçılara yönelik yeni bir kredi paketi devreye sokuldu.

100 milyon liraya kadar uygun maliyetli kredi

Kredi paketi kapsamında, ihracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 100 milyon liraya kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.

TİM üyesi ihracatçı firmaların, azami kredi tutarı kadar ihracat bedellerini anlaşmalı bankalara yönlendirmeleri durumunda, kredi vadeleri de belirli sürelere kadar uzayabilecek. Firmalar, tercihleri doğrultusunda rotatif veya taksitli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecekler. Rotatif kredi seçeneğiyle, 12 aylık bir süreyle başlayan kredi vadesi, firmaların azami kredi tutarı kadar ihracat alacaklarını anlaşmalı bankalara yönlendirmeleri durumunda maksimum 36 aya kadar çıkabilecek.

Bu şekilde, tek seferlik kredi yerine sürekli bir finansman akışı sağlanarak ihracatçılara kesintisiz kaynak desteği verilmesi hedefleniyor. Taksitli kredi seçeneğinde ise vade süresi azami 24 ay olarak uygulanacak. Tüm kredi türlerinde, yasal gereklilikler nedeniyle ihracat taahhütlerinin kapanma süresi ise 24 ay olacak.

Kredi paketi 1 milyar dolara ulaşacak

İmza töreninde konuşan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “11 bankanın katılımıyla 1 milyar dolar tutarına ulaşacak bu kredi paketiyle ülkemiz ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olan ihracatçılarımızın, finansmana erişimlerini kolaylaştıracağız. Bankalarımızla birlikte ihracatçılarımıza, doğru zamanda doğru finansman modelleri sunarak rekabet güçlerinin artırılmasını planlıyoruz” dedi.

Şimşek'ten bankalara tebrik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin sosyal medya hesabından “Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağıbir döneme gireceğiz. Firmalarımızın üzerine düşen ise ihracatı önceliklendirmek" açıklamasında bulundu.