Bakan Işıkhan patronlara seslendi: 'Zorlu koşullara rağmen büyüyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Ankara Sanayi Odası’nın meclis toplantısına katıldı.

Patronlara hitap eden Işıkhan, sağlanan teşvikleri hatırlatarak, "Türkiye’nin ekonomisi kırılgan değil. Zorlu finans koşullarına rağmen büyümesini istikrarla yukarı taşıyan köklü bir ekonomiye sahibiz. Ekonomi çarkları hiçbir zaman durmadı. Ülkemiz zorlu koşullara rağmen OECD ülkeleri arasında büyüme kaydeden ikinci ülke olmuş durumda'' değerlendirmesinde bulundu. Işıkhan, yılın ikinci çeyreğinde de büyüme kaydedeceklerini söyledi.

Konuşmasında iş cinayetlerine de değinen Bakan Işıkhan, iş güvenliği tedbirlerini artırmanın verimliliği de artıracağını belirterek, "İş kazalarını en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşçilerimizin daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlayarak verimliliği de arttırmayı hedefliyoruz" dedi. (ANKA)