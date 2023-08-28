AKP'li Yavuz ekonomiden 'umutlu': 'Özel sektör ayakta, Allah aşkına kapanan fabrika gördünüz mü?'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "2023 şehir buluşmaları" programı kapsamında gittiği Batman'da açıklamalarda bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin AKP döneminin en önemli icraatlarından biri olduğunu ifade eden Yavuz, kargaşaya son verdiklerini savundu. Ekonominin dış etkenler ve 6 Şubat depremleri nedeniyle zor durumda olduğunu kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

"Bir pandemi süreci, ardından Ukrayna, ardından deprem. Ya depremi sakın küçümsemeyin. 104 milyar dolardan bahsediyoruz. 104 milyar dolar bir külfetin bir anda yük olarak geldiğini düşünün. Maliye politikalarını yürüten arkadaşlarımızla, bakanlarımızla bir aradaydık. Ben çok ümitvarım. Evet şöyle 1 yıllık bir zor sürecimizin olabileceğini ben de öngörüyorum. Tek haneli rakamlara enflasyonun yeniden ineceğini, yeniden faizlerin düşüş trendi içine gireceğini ve Türkiye'de bu yatırımların, kredi imkanlarının ve diğer imkanların eskiden geldiğimiz noktadan da öteye geçilebileceğini ben de anlıyorum açıkçası. Özel sektör ayakta. Kapanan fabrika gördünüz mü? Duydunuz mu? Allah için soruyorum yani. Herkes yeni bir fabrika eklemeye çalışıyor."