Özel hastaneler ticarethaneye dönüştü: Öğrencilere parayla staj satıyorlar

Pamukkale Üniversitesi'nde mezun olmak için zorunlu staj yapmak zorunda olan bir son sınıf biyomedikal mühendisliği öğrencisinin yaşadıkları, özel hastanelerin nasıl birer ticarethaneye döndüğünü ortaya koydu.

soL'a ulaşan öğrenci, mezun olmak için yapmak zorunda olduğu bir uzun dönem ve bir kısa dönem firma stajını tamamladığını ve son olarak bir hastane stajını tamamlaması gerektiğini aktardı. Staj için özel hastane ve özel üniversite hastanelerini arayan öğrenci, İstanbul'da bir tanıdığı üzerinden Büyükçekmece Kolan Hastanesi'nden bir yetkiliye ulaştı.

Yetkili, kendisine staj imkanını soran öğrenciye, belli bir ücret karşılığında olanak sağlandığını söyledi. Durumu ilk önce yanlış anladığını sanan öğrenci, yetkiliye yol, yemek ve herhangi ücret istemediğini söyleyince yetkiliden şu yanıtı aldı:

"Biz öğrencilere para ödemiyoruz, bize para ödenmesi gerekiyor. Mesela bizim hastanede 5 bin TL, başka üniversitelerde 10 bin ila 15 bin TL diye gidiyor."

Hastanenin bu teklifini reddeden öğrenci, durumu teyit etmek için hastaneyi aradığında, insan kaynaklarının, hastanenin anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden birinde olmaması durumunda staj için 5 bin 500 TL ödemesi gerektiği yanıtını aldı.

Bakanlıktan şaka gibi yanıt: 'Giderlerinizden dolayı'

Öğrenci, bu parayı neden ödemek zorunda olduğunu sorduğunda hastaneden bir tek şu yanıtı aldı: “Diğer hastaneler de yapıyor.”

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’na ulaşan öğrenci, bakanlıktan da "Sizin orada kullandığınız aletler, su, elektrik giderlerinizden dolayı olmuş olabilir" yanıtını aldı. Öğrenci, sonrasında Sağlık Bakanlığı’na şikayet dilekçesi sundu.

'Resmen staj satıyorlar'

Öğrenci, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Ben orada ölesiye çalışacağım... Yol, yemek parası da istemiyorum ki bu benim en doğal hakkım, üstüne gidiyorlar bir de benden para istiyorlar. Sağlık Bakanlığı da buna izin veriyor. Bu nasıl olabilir? Staj satıyorlar resmen. Ben o zaman hiç gitmeyeyim, benim yerime staj defterini de yollasınlar. Eminim bunu da yapıyorlardır."