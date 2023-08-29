İzmirliler bu defa da Gülşen sayesinde zengin oldu!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında geçen yıl gerçekleştirilen Tarkan konseri için 3 milyon 540 bin lira ödemesi gündeme gelmişti. İBB'nin Gülşen'in yılbaşı konseri içinse toplam 10 milyon TL'yi aşkın harcama yaptığı ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık 2022'de yılbaşı konseri için Sabah gazetesinde verilen bilgiye göre Gülşen'e 3 milyon 30 bin lira tutarında ödeme yaptı. Konser kapsamında teknik organizasyon ve kulis ihtiyaçlarının karşılanması, kiralama ve hizmet alımı işi için de 7 milyon 247 bin 50 lira ödendiği belirlendi. Böylece konser için toplam 10 milyon 277 bin 50 TL harcama yapılmış oldu.

Gülşen konserinin İzmir'e katkısı kaç lira olacak?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz haftalarda Tarkan konserinin İzmir'e katkısının 100 milyon lira olduğunu öne sürmüştü. Soyer, yurttaşların harcadığı parayı 'şehrin ekonomisine katkı' olarak değerlendirirken; akıllara, üretim ve yatırım olmadan sadece yurttaşların kendi ceplerinden harcadığı parayla şehrin ekonomisine nasıl katkı sağlanabileceği sorusu gelmişti.

Soyer'in mantığı ile Gülşen konserinin İzmir'e 'katkısının' kaç lira olacağı merak konusu.