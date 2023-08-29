Edremit’te köylülerin tepkisi zeytinlikleri betonlaşmaktan kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Pınarbaşı köyüne ait zeytinlikler, 2012 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası ile ilçe belediyesinin tasarrufuna geçti. Köy halkının ortak varlığı olan zeytinlikleri 29 Ağustos’ta yapılacağı duyurulan ihale ile konut amaçlı kullanılmak üzere satışa çıkaran Edremit Belediyesi’nin bu kararına köylüler karşı çıktı. Dün Belediye önünde eylem ve basın açıklaması yapan Pınarbaşı köylüleri ve yöredeki çevre dernekleri kararın iptalini istedi. Eylemin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı CHP’li Hasan Selman Arslan, satışın iptal edildiğini duyurdu.

Büyükşehir yasasıyla köyün zeytinlikleri belediyeye geçti

Edremit Belediyesi’nin bugün yapılacağını duyurduğu zeytinlik arazilerin satışıyla ilgili ihale, arazilerin bulunduğu Pınarbaşı köylülerinin ve sivil toplum örgütlerinin tepkilerinin ardından iptal edildi. Pınarbaşı köylülerinin ortak varlığı olan zeytinlik arazilerin mülkiyeti, 2012 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası ile Edremit Belediyesi’ne geçmişti. Pınarbaşı köylüleri söz konusu zeytinliklerin atalarından kaldığını, bazı ağaçların ise kendileri tarafından dikildiğini belirterek köyün ortak varlığı olan zeytinliklerin konut amaçlı satışına karşı çıktı.

Pınarbaşı köylüleri belediye önünde eylem yaptı

Edremit Belediye Meclisi’nin 16 Ağustos’ta aldığı karar ile zeytinlik vasıflı olan Pınarbaşı Köyü sınırlarındaki 141 ada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 No’lu parsellerin konut yapılması için satılması gündeme geldi. 29 Ağustos’ta yapılacağı duyurulan ihale öncesinde dün Edremit Belediyesi önünde eylem yapan Pınarbaşı köylüleri ortak bir basın açıklaması yaparak kararın iptalini istedi. Pınarbaşı köylülerinin eylemine, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile çeşitli siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

CHP’li belediyeye 'Neden bu kadar AKP'ye benzediniz?' sorusu

Köylülerin taşıdığı döviz ve pankartlardan birinde CHP’li Edremit Belediyesi yönetimine gönderme olarak yazılan “Neden bu kadar AKP’ye benzediniz?” ifadelerinin yer alması dikkati çekti.

Pınarbaşı Köyü Muhtarı Serap Ergül, burada yaptığı basın açıklamasında, Balıkesir’in tüm ilçelerinde bulunan kamuya ait alanlar ile ortak varlıkların sürekli satılarak imara açıldığına dikkat çekerek, leblebi-çerez dağıtır gibi inşaat ruhsatı dağıtıldığını dile getirdi.

‘İmara açılmadık tek bir köy, yayla, ova, vadi kalmadı'

İmara açılmadık tek bir köy, yayla, ova, vadi, dere yatağı kalmadığını söyleyen Ergül, açıklamasında şunları dile getirdi: “İmar rantı artık her yerde, her köşede. Edremit İlçemizde de kamusal alanlar, belediye mülkiyetine geçmiş alanlar sürekli satılmakta. Ne yazık ki Meclis kararlarının çoğu imar ve arsa satışı ile ilgili. Köylülerden habersiz, sorulmadan, rızaları alınmadan satılmak istenen zeytinlikler Pınarbaşı köyümüzün yıllardır kullandığı müşterek alanlarıdır ve ihtiyaç sahibi köylüler buradan yararlanmaktadır. Satılması durumunda zeytinler kesilerek yerine konutlar yapılacaktır. Pınarbaşı köyümüzde betonlaşma artacak, köylüler daha da yoksullaşacaktır. Sahil kesimlerinde tanık olduğumuz betonlaşma, köyümüzde de, kırsalda da meydana gelecek, havamız, suyumuz toprağımız kirlenecektir.

‘Zeytincilik sahaları daraltılamaz' vurgusu

3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20’inci maddesinin 2’inci fıkrasına göre, ‘Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınır. Bu hâlde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez.’ Bu yasa hala yürürlüktedir. İmar planları yapılırken bu izinlerin alınıp, alınmadığını bilmiyoruz. Görüyoruz ki madencilerin, enerji şirketlerinin, inşaat şirketlerinin gözü zeytinliklerdedir.”

‘Belediyelerin müştereklerimize göz koymasını istemiyoruz'

Açıklamasında ayrıca iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın sonuçlarının her gün daha yakından hissedildiğini dile getiren Pınarbaşı Köyü Muhtarı Serap Ergül, şu görüşleri dile getirdi: “Hayatlarımızı, tarımsal üretimimizi, sağlığımızı derinden etkileyen bu süreçte tek bir ağacın bile kesilmesine tahammülümüz yoktur. Kamu kurumlarının, belediyelerin, karar vericilerin, müştereklerimize göz koymasını, doğamızın dengesini bozmalarını ve insanımızın sağlığını bozmalarını istemiyoruz. Halkçı devletçilik ve belediyecilik anlayışı bu olmasa gerekir. Bir köyün zeytinliğinin geleceğine karar verecek olan köylünün kendisidir. Köylüler olarak defalarca bu girişime karşı çıktık. Ne yazık ki, sözümüzü dinletemedik ve Edremit yereline de sesimizi yeteri kadar duyuramadık. Kamuoyunun desteğini bekliyoruz.

‘İmar rantından vazgeçin: Havama, suyuma, zeytinime dokunma'

Pınarbaşı köylüleri olarak, bu satışı, zeytinliklerimizin idam fermanı olarak görüyoruz. Köyümüzün rant uğruna yapılaşmaya açılmasını istemiyoruz. Bu konuda dilekçelerimizi biraz önce Belediye Başkanlığı’na verdik. Buradan belediye yetkilerine bir kez daha sesleniyoruz: İmar rantından vazgeçin ve Köylülerimizin geçim kaynağı, doğal ve bacasız fabrika olan zeytinliklerimizin satış ihalesini iptal edin ve zeytinliklerimizi bize bırakın. Havama, suyuma, zeytinime dokunma!”

Belediye Başkanı Arslan satışın iptal edildiğini açıkladı

Pınarbaşı köylülerinin basın açıklaması ve protesto eyleminin ardından ihalenin iptaliyle ilgili talepler Belediye yetkililerine iletildi. Bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı CHP’li Hasan Selman Arslan, tepki çeken satış ihalesinin iptal edildiğini duyurdu. Belediye Başkanı Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Edremit Belediye Meclisi’nin Pınarbaşı Mahallesi’nden 9 adet arsa vasfındaki taşınmazın satışı ile ilgili aldığı karara istinaden, 29.08.2023 tarihinde açık ihale usulü ile satışı yapılacak taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 3.maddesinin tarafıma verdiği yetkiyle satışını iptal ettiğimi ve ‘halka rağmen değil, halkla birlikte’ hareket ettiğimizi buradan kamuoyuna duyuruyorum.”