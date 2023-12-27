Güne soL'dan bakın: 27 Aralık 2023

Yeni asgari ücret açıklandı: 17 bin 2 lira

Bakan Işıkhan asgari ücretin, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Asgari ücret: Ortada pazarlık dahi yok, işçiler bunun hesabını soracak

Erdoğan'ın bugün huzuruna çağırdığı Asgari Ücret Komisyonu'ndaki taraflar 'masaya rakam gelmedi" diyor. TKP MK üyesi Kural işçilerin yok sayıldıkları bu ahlaksızlığın hesabını soracaklarını söyledi.

Tekstil işçileri: Asgari ücretten bir beklentimiz yok, umut örgütlenmekte

İstanbul, Diyarbakır ve Urfa’dan işçilerin ortak sözü “Alacağımız zamla insanca yaşamak mümkün olmayacak, tek çözüm örgütlenmek" oldu.

Van'dan işsizlik manzaraları: 'Bebeğim var diye işe alınmadım'

İşsizliğin en yüksek olduğu yerlerden Van'da yaşayan yurttaşlar artık sektörüne bakmadan iş ararken bir yandan da geçim derdiyle mücadele ediyor.

Demirkubuz-Ceylan: Türkiye’ye reva olan sanat tartışması bu mu?

Gönül ister ki ülkenin iki büyük sinemacısı sanata yaklaşım, toplumsal meseleler, siyasi duruşlar hakkında atışsın… Nerde! Biri diğerine yan gözle bakmış, öbürü onunla konuşmamış.

Hakeme saldıran Faruk Koca tahliye edildi

Sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Koca tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

TKP'li adayın açıklaması sonrası Defne Devlet Hastanesi önünde çalışma başlatıldı

Apar topar açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi önünün göle dönmesi nedeniyle yurttaşlar eczanelere güçlükle ulaşabiliyordu. TKP'nin adayı Hasırcı'nın açıklaması sonrası belediye çalışma başlattı.

Liselilere cemaat kitapları dağıtıldı, ilçe milli eğitim müdürü 'haberim yok' dedi

Ordu'da bulunan bir lisede öğrencilere Işık Cemaati'ne ait kitaplar ücretsiz dağıtıldı. Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul müdürünün talimatıyla dağıtılan kitaplardan haberi olmadığını söyledi.

AYM de Yargıtay'ı Anayasaya aykırı davranmakla suçladı: 'Kararlarımız bağlayıcı, tartışılamaz'

AYM, ikinci karara rağmen Can Atalay'ın tahliye edilmemesiyle ilgili açıklama yaptı. Yargıtay'ı Anayasaya aykırı davranmakla suçladı.

'Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili çocuklara istismardan tutuklandı' haberine erişim engeli

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili ve Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ'ın "çocuk istismarı" suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin haberlere erişim engeli kararı aldırdı.

Arjantin Devlet Başkanı Milei 7 bin kamu emekçisini işten çıkarmaya hazırlanıyor

Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin sözcüsü, 7 bin kamu emekçisinin gelecek yıl sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini duyurdu. Hükümet ayrıca, birçok sosyal yardımı da iptal etmeye hazırlanıyor.

Netanyahu'dan Erdoğan'a 'Hitler' yanıtı: 'Kürtlere soykırım uyguluyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Hitler'den farkı olmadığını söyledi. Netanyahu ise Erdoğan'ı "Kürtlere soykırım uygulamakla" suçladı.