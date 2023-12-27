Netanyahu'dan Erdoğan'a 'Hitler' yanıtı: 'Kürtlere soykırım uyguluyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 21 binin üzerinde Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirterek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "Hitler'den geri kalır yanı var mı?" dedi.

Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren Netanyahu ise "Kürtlere karşı soykırım yürüten Erdoğan bize ahlak dersi verebilecek son kişi" dedi.

Erdoğan: Bu Hitler'e göre daha zengin

Bugün Ankara'da düzenlenen 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşan Erdoğan "Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hani Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı? Yok. Şu an itibarıyla Hitler bunun kadar zengin değildi. Bu Hitler'e göre daha zengin. Batı'dan alıyor destekleri, Amerika'dan her türlü destek geliyor ve bütün bu desteklerle 20 bini aşkın Gazzeliyi bunlar ne yaptılar, öldürdüler" dedi.

Jerusalem Post'un aktardığına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt verdi. Netanyahu yaptığı açıklamada "Kürtlere karşı soykırım uygulayan ve kendisine muhalefet eden gazetecileri cezaevine göndermekte dünya rekorunu elinde tutan Erdoğan bize ahlak dersi verebilecek son kişi" dedi.

İsrail ordusunu "dünyanın en ahlaklı ordusu" diye niteleyen Netanyahu "O (İsrail ordusu), Erdoğan'ın övdüğü ve ev sahipliği yaptığı dünyadaki en zalim ve en tehlikeli terör örgütüne karşı savaşıyor ve onu yeniyor" iddiasında bulundu.