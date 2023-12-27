Demirkubuz-Ceylan: Türkiye’ye reva olan sanat tartışması bu mu?

Zeki Demirkubuz’un her yeni filmi çıktığında temcit pilavı gibi aynı Nuri Bilge Ceylan tartışmasını dinlemek zorunda kalıyoruz.

Son filmi “Hayat”ın gösterime gireceği haftalarda bir kez daha köşesinden ringe çıkan Demirkubuz, “kamuya seslenme” görevini bir pazarlama işi gibi planlamış, Nuri Bilge Ceylan’la yapacağı tartışmanın “fragmanını”, “yakında sinemalarda” der gibi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Demirkubuz, sonunda HaberTürk'te Haluk Mertbey'in programına konuk oldu. Konuk Demirkubuz, konu Ceylan’dı. Demirkubuz, dile kolay 17 yıllık büyük meseleyi şöyle anlattı:

“Antalya Film Festivali'nde o sene 300 bin liraydı ödül. 230 bin dolar. Ödül töreninin açıklanacağı gün otel lobisinde otururken, bu (NBC) geldi. Gevrek gevrek... Jüride de Cannes'dan bir lavuk var, bunun arkadaşı. Geldi masamıza oturdu, sohbet ettik. Akşam ödül töreni oldu. Biz çocuklarla gittik oturduk, bunlar geldiler, yapımcısı, karısı... Suratıma bakmadı. Ebru iki gün önce Kader'i izleyince allak bullak olduğunu söyledi, o da konuşmadı. Yapımcısı da konuşmadı. 'Ne oldu buna' falan dedim. Seslendim arkasından, bir şey mi oldu dedim, bakmadı bile. İki ödül aldı, acayip küskün falan... Önemli ödüller Takva'ya ve İklimler'e gitti. En iyi film ödülü açıklanmadan önce bu pat bayıldı. Takva alsaydı yine bayılırdı. Böyle bir adamı ne yapacaksın?

“Törenden sonra telefon ettim. İyi misin diye sormak için. Yapımcısı Zeynep Atakan telefona çıktı, geçiştirdi.

“O günden itibaren konuşmadı. 2 gün sonra başka biriyle oturduğunu gördüm. Gittim yanına 'nasılsın, iyi misin' diye. Başını çevirdi. İçimden bir tane tokat atasım geldi. Çok yakınındaki birine sordum sonra, 'sen Cannes Film Festivali'nin aleyhine konuşuyormuşsun, o yüzden küsmüş.' Lan, Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, sana ne? Yalana ihtiyacın olursa üretirsin…”

Nedir bu şimdi? Ülkenin iki büyük sinemacısı, ikisinin de yeni filmleri çıkmış ve çok ilgi çekmişken, gündeme gelecek mesele 17 yıl önce kimin diğerine pas vermediği midir?

Türkiye, dünyanın birçok ülkesiyle kıyaslandığında çok nitelikli bir sinema izleyicisi kitlesine sahip. Fakat ülkemizin iki büyük sinemacısı arasındaki tartışma ne sinemaya yaklaşım, ne sanat veya toplum meseleleri, ne siyasi durum… Üç Maymun çalıntı mı, Ceylan Kış Uykusu’nda Demirkubuz’a laf mı soktu…

Kültür sanat hayatımızda 17 yıldır süregiden Demirkubuz-Ceylan tartışmasından daha fazla bıkkınlık veren bir başka temcit pilavı varsa, o da Erdoğan ve AKP’nin “kültürel hegemonyamızı kuramadık” şikayetidir. Sonuçta kökü, en azından, “kuramadıkları süre” düşünülürse, 21 yıldır.

Üretemediklerinden, engellemekle iştigal ediyorlar. Festivaller yasaklanıyor, diziler engelleniyor, konserler iptal ediliyor, sanatçılar hedef gösteriliyor…

Ama iki büyük sinemacımızdan biri bu konuların etrafından dolanıp Kültür Bakanı’nın yanına teşrif ve kendisiyle muhabbet ediyor, diğeri küfür kıyamet çocukça kavgaları mühim meseleymiş gibi diline doluyor.

Türkiye’ye reva olan sanat tartışması bu mu?

Değil… Kızalım, ama karalar bağlamaya gerek yok.

Zira bu ülkeye reva olan Demirkubuz-Ceylan tartışması olsaydı, kültür sanat alanında başka üretim ve tartışmalar yapılmasaydı, AKP çoktan o kültürel hegemonyayı kurardı. Kuramıyorlar.

Yalnız, unutmamalı ki, “biz” de kuramıyoruz. Ülkede kültürel hegemonyanın sahibi, sermaye. Onun borusu ötüyor.

Asıl tartışma konusu, burası.

Cannes’ın muhtarı kimdir, bilemeyiz. Türkiye’nin muhtarı kim olacak, konumuz bu.

Yoksa hangi sanatçı kimin ihtiyar heyetinde oturmaya aday olacak, kendileri bilir.