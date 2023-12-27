TKP'li adayın açıklaması sonrası Defne Devlet Hastanesi önünde çalışma başlatıldı

Hatay'da tamamlanmadan açılan Defne Devlet Hastanesi'yle ilgili tartışmalar sürerken, hastanenin ön caddesinin göle dönmesine karşı esnaf ve yurttaşlar TKP Defne Adayı Hizam Hasırcı'yla birlikte sorunları dile getirmişti.

Hastanenin hemen önündeki alan sürekli su doluyordu ve birkaç sıra araç bırakılıyordu, bu da eczanelere erişimi engelliyordu. Dün TKP'li Hasırcı'nın basın açıklaması gerçekleştireceğini duyurması sonrası günlerdir yapmadığı temizliği yapan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi bugün de söz konusu alana güvenlik şeridi çekip çalışmalara başladı.

'Seçime kadar sizi çalıştıracağız, seçimden sonra da yapmadıklarınızı biz yapacağız'

Durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan TKP Defne Belediye Başkan Adayı Hizam Hasırcı, "Dün yaptığımız basın açıklamasının ardından bugün belediye Defne devlet hastanesi önünde çalışma başlattı. Madem yapabiliyorsunuz neden bu halka zulüm ediyorsunuz? Ensenizdeyiz! Seçime kadar sizi çalıştıracağız, seçimden sonra da yapmadıklarınızı biz yapacağız" dedi.