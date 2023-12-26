Bakan övdü, bitmeyen hastane bin dertle açıldı: TKP ses yükseltince CHP ‘makyaj’a geldi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın iki ayda bitirilip hizmete hazır hale getirildiğini iddia ettiği Defne Devlet Hastanesi’yle ilgili skandallar son bulmuyor.

Girişinde el arabalarının beklediği ve inşaatın sürdüğü hastanenin dışıysa su altında. Hastalar eczanelere ulaşamıyor, arabalar trafik yüzünden zor yer buluyor. Bakan’ın övündüğü hastanedeki problemleri ne bakanlık ne de belediye umursamadı. Halkın tepkisi giderek büyürken, TKP Defne Belediye Başkan Adayı Hizam Hasırcı bugün saat 14.00’te hastane karşısında basın açıklaması gerçekleştireceğini duyurdu. Duyurunun ardından, belediye basın açıklaması öncesi gelip günlerdir yapmadığı temizliği yaptı.

Defne Devlet Hastanesi'nin bulunduğu caddede bugün saat 14 te basın açıklaması yapacağımızı https://t.co/lMrmlRjFeV alana gitmeden orayı toparlamaya çalışan belediyeye "teşekkür ederim"😀😀 pic.twitter.com/8gyU4oxzvT — Hizam (@Hizamrc) December 26, 2023

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Meclis'teki bütçe görüşmelerinde hastaneye yönelik eleştirilere yanıt vererek, ''İddia ve itham sahipleri hastaneyi ziyaret ettiler mi'' diye sordu. Hastanenin hizmete başladığını söyleyen Bakan hastaneyi överken girişteki el arabaları, arka taraftaki 12 adet prefabrik eczanenin önünde oluşan göl gündem oldu. soL’un ulaştığı görüntülerdeki su tahliye edilemediği için hastaların eczanelere ulaşabilmesi için yola tahta kalaslar yerleştirildi.

Hastanenin içi-dışı

Depremin üzerinden neredeyse 1 yıl kadar geçti fakat Defne halkının sıkıntısı, sorunu giderilmedi. Son olarak açılan hastanedeki düzensizlik ve sorunlara ilişkin ses yükseltildi. TKP Defne Belediye Başkan Adayı Hizam Hasırcı, “’60 günde yaptık’ diye övündüğünüz Defne Devlet Hastanesi’nin her yağışta göle dönen yolları nedeniyle hastalar da esnaf da sorun yaşıyor, yarım yamalak yaptığınız yolları derhal düzenleyin” diyerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Hasırcı şunları söyledi:

“Yine bir önlemsizlik yine görevini gerektiği gibi yapamama durumuyla karşı karşıyayız. Burada acele bir şekilde hızlı bir şekilde yapılan devlet hastanesinin otopark, alt yapı ve yollarıyla ilgili çok ciddi sorunlar olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Hem esnafı hem de buraya gelen hasta ve hasta yakınlarını kötü şekilde etkiliyor. Defne halkı, burada yağmur yağdığında hayat çekilmiyor, trafik tıkanıyor, insanlar iş yerlerine istedikleri gibi giriş çıkış yapamıyor. Buradan yetkililere, İçişleri Bakanlığı’na, Hatay Valiliği’ne sesleniyoruz; görevini yapmayanlara soruşturma açmalısınız. Belediyeler arpalık değildir. Birilerinin akrabalarının, yandaşlarının ballı maaşlar verileceği yerler değildir. Belediyeler halka hizmet yerleridir ve tüm yetkilileri uyarıyoruz. Defne ilçemizin mahallelerimizin, sokaklarımızın, caddelerimizin sorunlarını çözmediğiniz sürece ensenizde olacağız! Gittiğiniz her yerde halka yaptığınız bu zulmün hesabını soracağız.

Defne hastanesi etrafındaki esnaf 2023 yılında hala su ve altyapı sorunu için burada toplanıyor olması, bizim değil bu şehri yöneten yerel yöneticilerin utancıdır. Her basın açıklamasında dediğimiz gibi, eğer halkımızın huzuru yoksa sizlerin de huzuru olmayacak; sizin yakanızı bırakmayacağız, ensenizdeyiz.”

TKP’nin Defne Adayı Hasırcı’dan sonra esnaf da söz aldı. Eczacılar dertlerini şöyle anlattı:

“Yağmur sularından dolayı hastalar medikal malzemelerini ya da ilaçlarını almaya gelemiyor. Çünkü eczaneler önünde ciddi su birikintileri oluşuyor. Altyapı ve kanal sorununun ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Aynı zamanda iş yerlerimizde su da yok. Belediye iş yerlerine su bağlamak için gerekli altyapıyı da sağlamadı. Öte yandan trafik problemi de var burada. Hastalar hastaneye araçla geldiğinde yer bulamıyor park etmek için. Bu sıkıntıları dile getirmemize rağmen, hâlâ çözüme ulaşamadık. Artık bu sıkıntıların çözülmesini istiyoruz.”

Defne Devlet Hastanesi'nin bulunduğu caddede esnafın ve vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları dile getirip tepkimizi gösterdik.

İnsanca yaşam mücadelesinde safımız halkın saflarıdır. pic.twitter.com/8RH1QoLpYc — Hizam (@Hizamrc) December 26, 2023

Ne olmuştu?

Defne Devlet Hastanesi'nin depremde yıkılmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta yeni Defne Devlet Hastanesi inşaatının temelini attı. Hastanenin iki ayda bitirildiği ve hizmete hazır hale getirildiğini öne sürüldü. Ancak, soL'un ulaştığı görüntülerde, hastanenin yalnızca ön cephesinin inşa edildiği ortaya çıktı. Kısa süreli yağışların ardından Defne Devlet Hastanesi’ni birçok kez su bastı.