Açılışı yapılan Defne Devlet Hastanesi: 'Birkaç poliklinik açıldı, insanlar zorla açılışa getirildi'

Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nin depremde yıkılmasının ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta yeni Defne Devlet Hastanesi inşaatının temelini atmıştı.

AKP’nin iki ayda bitirildiğini ve hizmete hazır hale getirildiğini öne sürdüğü Defne Devlet Hastanesi'nin açılışı, geçtiğimiz pazar günü Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmişti. Ancak, soL'un ulaştığı görüntülerde, hastanenin yalnızca ön cephesinin inşa edildiği ortaya çıkmıştı.

Erdoğan, dün Malatya'da yaptığı konuşmada, inşası devam eden hastane için "Muhalefetin olmadık iftiralar attığı, eleştirdiği, akıllarınca dalga geçtiği Hatay Defne Hastanemizi 3 ay gibi rekor sürede hizmete aldık ve dün hasta kabulüne başladık. Muhalefet ne diyordu? Bu kadar sürede hastane mi yapılır diyordu" ifadelerini kullandı. Erdoğan, bugün yaptığı paylaşımda da "Muhalefetin, çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden diline doladığı Hatay Defne Devlet Hastanemizi 57 gün içinde hizmetinize sunduk" dedi.

Diğer yandan, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden inşası devam eden hastaneden henüz randevu dahi alınmıyor. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Baytemür, hastanenin seçim öncesi şov amaçlı açıldığını vurguladı, mevcut durumda çalışanların ve hastaların güvenliğinin henüz sağlanamadığına dikkat çekti.

Son olarak, hastanenin olduğu bölgeye giden TKP'nin son seçimlerdeki Hatay milletvekili adayı Murat Özdemir, hastanenin son durumunu aktardı. Açılış için hastanede göstermelik birkaç poliklinik açıldığını vurgulayan Özdemir, kentin farklı ilçelerinden yurttaşların minibüslerle açılışa getirildiğini ifade etti.

Özdemir, şunları aktardı:

'Göstermelik birkaç poliklinik açıldı'

"Hastaneyi açtılar, ancak 5-6 poliklinik çalışıyor sadece. Hastanenin geri kalanı inşaat halinde. Göstermelik birkaç poliklinik açıldı. Hasta odaları kullanılmaz halde, dışarısı darma duman. Önünü makyajlayıp açtılar.

'Açılış için farklı ilçelerden insanları taşıdılar'

Hastanenin açılışı için Reyhanlı’dan, Yayladağı’ndan, Altınözü’nden minibüslerle arabalarla insanları taşıdılar. Defne’den hiç katılım olmadı.

Açılışın olduğu gün yolda trafikte kalan insanları kolluk kuvvetleri 'Kornaya basın, tezahürat yapın' diye taciz etti. Yol tabelaları asmaya başladılar. Üç aydır çalışmayan trafik ışıkları o gün çalışmaya başladı.

'Protokol yolu dışındaki derme çatma çadırlar duruyor'

Açılıştan bir gün önce protokol yolu üzerinde insanların kendi kurduğu derme çatma çadırları toplayıp AFAD’ın sıfır çadırlarını kurmaya başladılar Tayyip Erdoğan gelecek diye. İnsanların bütün düzenlerini yıktılar bir gün içerisinde. Protokol yolu üzerinde olmayan derme çatma çadırlar ise hâlâ duruyor."

'Depremden önce talep edildi, yapılmadı'

Konuya ilişkin soL'a değerlendirmede bulunan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Baytemür, hastane açılışının seçim öncesi şov amaçlı yapıldığını vurgulayarak, hastanedeki çalışanlar ve hastalar için güvenlik tehlikesinin varlığına dikkat çekti.

Baytemür şöyle konuştu:

"Henüz bitmeden, tamamlanmadan bir açılış yapılması aslen bir kandırmacadır. Bu ilk rastladığımız bir şey değil. Yönetenlerin bunu yapmaması gerekir. 2 ayda bir hastanenin yapılması o kadar kolay bir şey değil ki, görüntülerde hizmete tam girmediği görülüyor.

Depremden önce, geçmiş dönemde de Hatay Tabip Odası birkaç defa Defne’ye hastane yapılması için imza toplamıştı vatandaşlardan. Bu talep karşılanmadı. Normal zamanda ihtiyaç olduğu dönemde yapılmayan hastane, şimdi bitmeden açılıyor. Bu bir aldatmaca.

Hatay’da toplam 1700 yatak kapasiteli 2 tane daha hastane yapılacak deniyor. Ancak Hatay’ın daha fazlasına ihtiyacı var. Bu tamamen seçim öncesi şov amaçlı yapılmış bir şey.

'Çalışan ve hasta güvenliği tehlike altında olur'

Henüz hastaneden randevu dahi alınamıyor. İnşaat halindeki bir yerde sağlık hizmeti verilmesi uygun değil. Böyle bir yerde hem hasta güvenliği hem de çalışan güvenliği de tehlike altında olur.

Henüz bir projenin tamamlanmadan açılması ülkemizde bir gelenek haline geldi. Sadece bu hastaneye özgü bir durum değil. Yalnızca temeli atmakla olmuyor. Ülkede seçim için her şey yapılıyor. Bu da onlardan bir tanesi."