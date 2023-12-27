'Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili çocuklara istismardan tutuklandı' haberine erişim engeli

Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ‘ın çocuk sporculara cinsel istismarda bulunduğunu gündeme getirdiği paylaşımları ve konuyla ilgili yapılan haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ağrı Sulh Ceza Hakimliği'nin 27 Aralık 2023 tarihli kararıyla erişime engellendi.

Çocuk sporculara kamplarda, etkinliklerde ya da otele çağırarak cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin sosyal medyada gündeme gelen paylaşımların ardından Yozgat'ta gözaltına alınan Erkan Kösedağ, Ağrı Sulh Ceza Mahkemesi'ne “onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek” haberlerin kaldırılması için başvuru yaptı. Kösedağ'ın talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

Karar kapsamında; soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı, görsel ve sosyal medyayla internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayımlarının yapılmasının yasaklanmasına karar verildi. Aynı zamanda Erkan Kösedağ'ın istismar suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin paylaşım ve haber yapan yaklaşık 80 sayfaya erişim engeli kararı çıkarıldı.

Emniyette ifadesi alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kösedağ 3 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.