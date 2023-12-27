Arjantin Devlet Başkanı Milei 7 bin kamu emekçisini işten çıkarmaya hazırlanıyor

Arjantin'in yeni faşist devlet başkanı Javier Milei'nin sözcülerinden Manuel Adorni, hükümetin 7 bin kamu emekçisinin gelecek yıl sözleşmelerinin yenilemeyeceğini açıkladı.

Bu kapsamda, 2023'te imzalanan ve 31 Aralık'ta sona erecek kamu sözleşmeleri de 2024 yılında yenilenmeyecek. Diğer sözleşmeler, önümüzdeki 90 günlük süreç içerisinde değerlendirmeye alınacak.

Bu karar, federal idare ve kamu kurumlarında geçici çalışan tüm işçileri etkileyecek. Yalnızca devlet şirketlerinde çalışan işçiler bu karardan muaf olacak.

Söz konusu işten çıkarmalardan en çok Ulusal Toplumsal Güvenlik Yönetimi (ANSES), Kapsamlı Tıbbi Bakım Programı (PAMI) ve Federal Kamu Gelirleri Yönetimi (AFIP) işçileri etkilenecek.

Sosyal yardımlara inceleme

Adorni, ayrıca "usulsüzlükleri tespit etmek" amacıyla 1 milyondan fazla kamu planının gözden geçirileceğini söyledi.

Bu kamu planlarından faydalanan 160 bine kişinin sosyal yardımlardan "usulsüz" bir şekilde yararlandığını öne süren Adorni, bu kişilerin yaklaşık 12,4 milyon dolar değerindeki kamu kaynaklarını artık alamayacağını söyledi.

"Arjantinliler bu paradan sorumlu olmamalı" diyen Adorni, Milei yönetiminin kamu planlarının "toplum örgütleri liderlerinin şirketi gibi çalışmamasını önlemek" için para transferlerinin şeffaf bir şekilde yapılmasını hedeflediğini iddia etti.

Söz konusu kararın ardından açıklama yapan Kamu İşçileri Odası'nın (ATE) Buenos Aires sekreteri Daniel Catalano, Milei yönetimini Arjantin'i genelleştirilmiş yoksulluk sürecine sokmakla suçladı.

Ayda 243 dolar kazanan 7 bin kişiyi işten çıkarmanın herhangi bir makroekonomik sorunu çözmeyeceğini, yalnızca 7 bin aileye zarar vereceğini vurguladı.

Catalano, Milei'nin işçi sınıfını hedef alan son kararnamesine karşı Genel İşçi Konfederasyonu’nun (CGT) bugün düzenleyeceği eyleme katılma çağrısı yaptı.

Milei işçi sınıfına saldırıyor

Milei, son imzaladığı Gereklilik ve Aciliyet Kararnamesi'yle (DNU) işçi sınıfına adeta savaş açmıştı.

Milei'nin imzaladığı kararname, ülkenin çalışma sisteminde önemli değişiklikler öngörüyor. 300'den fazla düzenlemenin değiştirilmesini içeren kararname, ekonominin kuralsızlaştırılması ve devlet şirketlerinin özelleştirilmesini teşvik edecek nitelikte. Kararnamede ayrıca bir "şok istikrar planı" öneriliyor.

Bu değişiklikler arasında, kayıtsız işçi çalıştıran şirketlere ceza verilmesini engelleme, işe alım tarihini belirsizleştirme, işçi ücretlerini doğru göstermemeyi teşvik gibi düzenlemeler var. Bununla birlikte, toplu iş sözleşmesi kanunundaki kayıtsız işçilere daha fazla tazminat ödenmesini öngören madde de yürürlükten çıkarıldı.

Evsizler Milei'nin kararnamesine karşı sokağa çıktı

Başkent Buenos Aires'te dün evsizler, UVA Mortgage Dayanışması, Kiracılar Grubu ve Halkın Ekonomisi İşçileri Birliği (UTEP), Milei'nin kararnamesine karşı dün akşam sokaktaydı.

Başkent Buenos Aires'te Kongre Meydanı'na gelen kalabalık, "Halkı değil Şato'yu hizaya getirin, bizi evsiz bırakmayın" sloganları attı.

Milei'nin imzaladığı kararname kapsamındaki yeni kira düzenlemesiyle asgari ve azami kira periyodları ortadan kalkacak. Buna ek olarak kiracılar, ödemelerini, döviz kuruna göre yapmak zorunda olacak.

Sendikalar bugün eylem yapacak

Arjantin’in işçi sendikaları, Milei’nin imzaladığı kararnamenin yürürlükten kaldırılmasını talep edecek.

Arjantin İşçileri Merkezi (CTA-T), Arjantin İşçileri Merkezi-Özerk (CTA-A) ve Halkın Ekonomisi İşçileri Birliği (UTEP), ortak bir basın açıklaması yaparak, Genel İşçi Konfederasyonu’nun (CGT) kararnameye karşı çarşamba günü yürüme çağrısına olumlu yanıt verdi.