Liselilere cemaat kitapları dağıtıldı, ilçe milli eğitim müdürü 'haberim yok' dedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in "Tarikatlarla protokol yapmaya devam edeceğiz" sözlerinin yankıları sürerken Ordu Fen Lisesi'nde Işık Cemaati'ne ait kitaplar dağıtıldığı ortaya çıktı.

Ordu Fen Lisesi Müdürü Turgay Türkmen'in talimatıyla sınıflara gönderilen kitaplar her bir öğrenciye 3 tane olmak üzere ücretsiz dağıtıldığı belirtildi.

BirGün’den Onur Durmuş’un haberine göre, okuldaki öğrencilere Hüseyin İlmi Işık'ın 'Herkese lazım olan iman' , M. Sıddık Gümüş'ün 'İngiliz casusunun itirafları ve Konak Vakfı'nın 'Mızraklı İlmihal' kitapları dağıtıldı.

Kitapların taşındığı kolilerin üzerinde ise, "Merhum İsmail Hafız ve merhume Vasfiye Şimşirgil'in ve tüm geçmişlerimizin ruhları için hediyemizdir" etiketleri yapıştırıldı.

'Bu uygulama yeni değil'

Öğrencilere dağıtılan söz konusu cemaat kitaplarıyla ilgili konuşan Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, öğrencilere verilen bu kitaplarla ilgili bilgisi olmadığını öne sürerek konunun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorulması gerektiğini söyledi.

Kitapların bizzat dağıtımını gerçekleştiren Ordu Fen Lisesi Okul Müdürü Turgay Türkmen ise, "Bu uygulama yeni değil. ÇEDES Projesi kapsamında biz zaman zaman dini değerlerin öğretilmesi için böyle kitaplar dağıtıyoruz. Bu Milli Eğitim'in bilgisi kapsamında yapılan bir uygulama" dedi.

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ise okul müdürü Turgay Türkmen'in "Milli Eğitim'in haberi var" söylemini yalanlayarak " Bize sizin bahsettiğiniz kitaplarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir kitap gelmedi. Okul müdürünün bunu hangi gerekçeyle ve kimin talimatıyla yaptığını bilmiyorum. Okul müdürü ile bu konuyu konuşup size tekrar bilgi vereceğim" dedi.

'ÇEDES'i falan bu işe karıştırmayın'

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ile görüşmesinin ardından yeniden iletişime geçen Ordu Fen Lisesi Müdürü Türkmen söylemlerini değiştirerek, "ÇEDES'i falan bu işe karıştırmayın. Bu işin ne Milli Eğitim Bakanlığı ile ne de İlçe Milli Eğitim ile bir alakası yok. Biz bu kitapları ilk kez de dağıtmıyoruz. Daha önce bu kitaplar Türkiye'nin her bölgesinde dağıtılan kitaplardı. Bunların savcılık onayından geçen kitaplar olduğunu bildiğim için sponsorlar tarafından gönderilen bu kitapları dağıttık. Kitapları dağıtırken izin almaya gerek yok" dedi.

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Ordu Fen Lisesi Müdürü Türkmen ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından verdiği demeçte, "Okul müdürü ile görüştüm. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÇEDES'in bu kitaplarla hiçbir bağlantısı yok. Ben kitapların dağıtılıp dağıtılmadığını bile bilmiyorum. Biz Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak böyle bir kitap dağıtmadık. Konunun bizle alakası yok" dedi.