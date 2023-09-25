Güne soL'dan bakın: 25 Eylül Pazartesi

TÜBİTAK SAGE'de patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) tesislerinde "atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen" patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Garo Paylan '2013-2015 arası Türkiye'nin en güzel yıllarıydı' dedi, öyle miydi?

Eski HDP'li milletvekili Garo Paylan, Gezi'nin bastırılmasını takip eden 2013-2015 arasını "Türkiye tarihinin en güzel yılları" ilan etti. Hatırlamamız lazım, çünkü bugünkü karanlık, o günlerin ürünü.

Gericiler 'Profesör Kabus'a bakıp kendilerini aklama rüyası görüyor

Timur Soykan'ın “Profesör Kâbus” haberi, şimdi gerici basın tarafından, yine Soykan'ın "6 yaşında evlendirilen kız çocuğu H.K.G" haberindeki suçluları aklamak için kullanılıyor.

Kur Korumalı Mevduat'ta asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı

TCMB, Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.

Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan'la ilişkisi olduğu iddia edilen Soylu'ya sahip çıktı

Bahçeli, iddiaları gündeme getiren muhalif medyayı da hedef aldığı açıklamalarında Soylu'ya sahip çıkarak, "Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan'a kitlesel göç başladı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a dönük askeri harekatının ardından bölgede yaşayan Ermeniler, büyük kalabalıklar halinde Ermenistan'a göç etmeye başladı.

Erdoğan'ın seçim kutlamasında vurulan lise öğrencisi Kübra yaşamını yitirdi

Şanlıurfa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yapılan kutlamalarda başından vurulan lise öğrencisi Kübra Çoban, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Marmaray'dan Kaos GL'nin videosu hakkında 'hukuki girişim ve inceleme'

Kaos GL’nin nefret suçlarına karşı hazırladığı reklam filmi hakkında Marmaray, yapımcı şirket hakkında "hukuki girişim"de bulunduğunu ve izin süreciyle ilgili "inceleme" başlattığını duyurdu.

Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi belli oldu

Yeşil Sol Parti'nin MYK toplantısında partinin yeni isminin netleştiği belirtildi. Partinin yeni isminin Demokratik Halklar Partisi olduğu öğrenildi.

ABD'de Küba Büyükelçiliği'ne molotof kokteyliyle saldırı

ABD'deki Küba Büyükelçiliği'ne bir kişi tarafından iki molotof kokteyli atıldı.

Kanada parlamentosunda skandal: Waffen SS üyesi Ukraynalı ayakta alkışlandı

Kanada Parlamentosu'nda 98 yaşındaki eski bir Waffen SS üyesi, Başbakan Trudeau, Devlet Başkanı Zelenskiy ve tüm meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Hollywood'da grevdeki senaristler yapımcılarla ön anlaşmaya vardı, grev askıya alındı

ABD'de sanatçılarla birlikte iş garantisi ve maaş güvencesi talepleriyle ortak grevde olan senaristler, yapımcılarla ön anlaşmaya vardı, grev askıya alındı.