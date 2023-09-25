Gericiler 'Profesör Kabus'a bakıp kendilerini aklama rüyası görüyor

Timur Soykan’ın “Profesör Kâbus” haberi pek çok tartışmayı beraberinde getiren ama büyük yankı uyandıran bir haber oldu. Haberde, Prof. Dr. S. Salih Zoroğlu’nun “çocukları ilaç ve telkinlerle manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı” iddia edildi. Bunun ardından gelen tepkiler, olayla ilgili yeni belgeler ulaştıran aileler, konuda uzman kişilerin bilimsel değerlendirmeleriyle bir tartışma yürürken, olayı fırsat bilen gericiler kollarını sıvayıp bu olayı kötüye kullanmaya başladı.

Milat'ın başlattığı gerici çağrıya Yeni Akit ve Yeni Şafak da katıldı ve "6 yaşında evlendirilen kız çocuğu H.K.G" dosyasının sil baştan ele alınması gerektiğini manşetine taşıdı.

FETÖ'den yargılama süreci geçiren Zoroğlu'nu özellikle bu noktasını ortaya koyanlar "FETÖ’cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu’nun 40 çocuğu ilaçlarla hipnotize ederek ailelerine 'cinsel istismar iftirası attırması' İslami camiaya saldırmak için araç haline getirilen H.K.G. olayını yeniden gündeme getirdi. Küçük yaşta evlendirildiği iddia edilen H.K.G.’nin ailesi, genç kadına kendini yönlendiren psikiyatrist tarafından benzer ilaçlar verildiğini belirtiyor" yalanını üretti.

Başlatılan hedef alma kampanyasının bir amacı var: İstismar vakalarına kılıf yaratıp saklayabilmenin meşru bir yolunu aramak. Bilimsel tüm yöntemleri hedef alarak istismar vakalarındaki gerçeği saptırmanın yolunu arayan gerici medya; ilk iş Zoroğlu üzerinden H.K.G. istismarındaki gerçekleri değiştirmeye çalışıyor.

Haber risk taşıyordu

Haberi ilk olarak İhlas Haber Ajansı ve BirGün'den Timur Soykan yazmıştı. İki haber de emniyetten elde edilen verilerin sansasyonel boyutlarının ötesine geçen araştırma ve sorgulamalardan uzaktı. Deneyimli gazeteci Soykan'ın haberinin dili de, yazının "haberi ilk girme baskısı" nedeniyle aceleye getirildiğine işaret ediyordu.

Soykan'ın "Profesör Kabus" başlığıyla duyurduğu ilk haberi, ilaç kullanımından mesleki sınır ihlallerine kadar meselenin psikiyatriyle ilgili bölümlerini yeterince derinlemesine ele almadığı için, genel olarak psikiyatristlerin faaliyetlerine yönelik şüpheler uyandırma riski taşıyordu. Nitekim, gerici basın fırsatı kaçırmakta gecikmedi.

Bildirici yazısında uyardı

Timur Soykan’ın haberinin kötüye kullanıma açık olduğunu belirten Faruk Bildirici, konuyu ele aldığı yazısında “bu süreçte ortalığa saçılanlar, psikiyatristlerin güvenilirliğini sarsabilir; mağdur çocuklar ifşada zorlanabilir. Dahası, çocukların cinsel istismarı ve ensest davalarına gölge düşebilir” eleştirisi yaptı.

Soykan: ‘Saf kötülük nedir’ denildiğinde aklıma hep bu manşet de gelecek

Öte yandan Soykan, kendi hastalarını ketamin adlı ilaç üzerinden yönlendirdiği iddia edilen Prof. Dr. Salih Zoroğlu vakasını, Hiranur Vakfı’ndaki cinsel istismar skandalını aklamak için kullanan Yeni Şafak gazetesine tepki gösterdi.

İki olayı da Türkiye'nin gündemine getiren gazeteci olan Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, H.K.G.’nin 6 yaşında bir çocukken zorla ‘evlendirilmesi’ ve sistematik şekilde cinsel istismara maruz bırakılması ile çocuklara ketamin ilacı veren ve onları yanlış şekilde yönlendirdiği iddia edilen Prof. Dr. Zoroğlu vakasının birbiriyle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını vurguladı.

Soykan, "Şimdi siyasal İslamcılar, H.K.G. bir psikiyatriste gitti diye Zoroğlu vakasından faydalanmak istiyor. H.K.G'nin çok aykırı bir örnek olan Prof. Salih Zoroğlu ile hiçbir teması yok. Ayrıca H.K.G.’nin cinsel istismara uğradığına dair çok sayıda delil var" ifadelerini kullandı.