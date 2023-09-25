Kur Korumalı Mevduat'ta asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.

Böylece bankaların Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.

KKM'den çıkış adımları

Merkez Bankası, 21 Ağustos'ta bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında yapılan değişiklikle, vadesi gelen KKM hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirmişti. Karar, birçokları tarafından "KKM'den çıkışın ilk adımı" olarak değerlendirilmişti.

TCMB, 14 Eylül'deyse KKM'nin cazibesini azaltmayı hedefleyen ikinci kararında KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranını 10 puan artırılarak yüzde 25’e yükseltmişti.

101 milyar lira geriledi

Ayrıca eylül ayındaysa TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltilmişti. Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenilemeyle TL payı hesaplamalarında revizyona gidilmişti.

Alınan kararların ardından kur korumalı mevduat hesapları 4 haftada 101 milyar lira gerileyerek 3,3 trilyon lira seviyesine çekilmişti.