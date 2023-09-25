Erdoğan'ın seçim kutlamasında vurulan lise öğrencisi Kübra yaşamını yitirdi

28 Mayıs'ta yapılan 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi oylamaları sonucu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanmasının ardından yapılan "kutlamalarda" 5 kişi vurulmuş ve Topdağı Mahallesi’nde başına kurşun isabet eden 14 yaşındaki Emirhan Gelgil de 1 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Cumhur İttifakı destekçilerinin tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açarak yaptığı “kutlamalar” sonrasında yaralanan 15 yaşındaki Kübra Çoban, 4 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Oturduğu Eyyüpnebi Mahallesi’nde alışveriş yaptıktan sonra evine dönen lise öğrencisi Kübra Çoban, kim tarafından ateşlendiği "belirlenemeyen" tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı.

Çağrılan sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kübra Çoban, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. 4 aylık süreçte 3 kez ameliyat olan ve entübe edilen lise öğrencisi Kübra, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Çoban ve Gelgil'in ölümlerine yol açan silahları ateşleyenlerse 120 gündür bulunamadı.