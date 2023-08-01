Bireysel silahlanmada artış: 25 milyon ruhsatsız silah var!

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 2018’de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısının 2021 yılında 16 bin 569 olduğunu, Türkiye’de toplam 2,5 milyon ruhsatlı, 25 milyon da ruhsatsız silah bulunduğunu söyledi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Aka'nın haberine göre Şevkin, “Öyle ki bireysel silahlanma nedeniyle küçük çocukların dahi yanlışlıkla ebeveynlerini öldürdüğü gerçeğiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Ülkemizde her yıl 350 kadın cinayeti işlenmektedir. Kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğunun ateşli silahlarla gerçekleştirildiği açıktır” dedi.

Şevkin, söz konusu durumun “acil olarak” masaya yatırılması gerektiğini ifade ederken, Meclis'e konuyla ilgili bir araştırma önergesi sundu.