Marmaray'dan Kaos GL'nin videosu hakkında 'hukuki girişim ve inceleme'

Marmaray, Kaos GL tarafından "Kamu Spotu: Ayrımcılığa, baskıya, şiddete, nefrete karşı el ele!" sloganıyla paylaşılan ve bir Marmaray vagonunda çekilen reklam filmi hakkında "hukuki süreç ve inceleme" başlatıldığını açıkladı.

Yayınlanmasının ardından gerici basın tarafından hedef alınan film hakkında Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı TCDD'nin işlettiği Marmaray'dan açıklama yapıldı.

Filmin çekimleri için "ticari bir reklam çekimi yapılacağı algısıyla yanıltıcı beyanda bulunulduğu" ileri sürülen açıklamada Kaos GL'nin adı verilmeden "bir gruba ait" ifadesi yer aldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında bir gruba ait X hesabından kısa film yayınlanmaktadır.

Söz konusu kısa film 30 Kasım 2019 tarihinde mekan kullanma ücreti karşılığında park yerinde bekleyen boş bir tren setinde çekilmiştir.

Sözkonusu filmin çekimleri için kurumumuza yapılan 29 Kasım 2019 tarihli başvuruda, bir sosyal medya platformu için reklam çekileceği belirtilmiş, çekilen film 4 yıl sonra farklı bir amaçla gösterime sunulmuştur.

Başvuruyu yapan reklam ajansı ticari bir reklam çekimi yapılacağı algısıyla yanıltıcı beyanda bulunmuştur.

Konuyla ilgili olarak 2019 yılında yaptığı başvuruda doğru olmayan beyanlarda bulunan yapımcı ve yapım şirketi nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı ifade ederken kurumsal olarak da izin süreçleriyle ilgili inceleme süreci başlattığımızı kamuoyuna duyururuz.

Günde yüzbinlerce vatandaşımıza hizmet verirken böyle bir tartışmanın içerisinde olmaktan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir saygılarımızı sunarız."